TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La derrota impensada del Manchester United ante el Liverpool, dejó una jugada en la que Cristiano Ronaldo perdió la cabeza.



Cuando el partido iba 3-0 en el Old Trafford, Cristiano se enfadó y agarró a patadas a Curtis Jones en una jugada que no pudo recuperar el balón.



Tras el incidente, varios jugadores del Liverpool, entre ellos, Roberson y Van Dijik, trataron de calmar a Cristiano que no quería entrar en razón tras la violenta acción.

Aquí el video