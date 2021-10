¡Goleada! Motagua venció 5-1 a la Real Sociedad en el Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Motagua venció 5-1 a la Real Sociedad por la jornada 15 del torneo Apertura en Honduras.



Con solvencia y sin preocupaciones en el Nacional, el equipo de Diego Vazquez fue el 'amo y señor' del partido en el que supo aprovechar cada jugada de gol.

El primer gol de las Águilas fue obra de Carlos Meléndez, Galvaliz fue quien lo habilitó para que llegara de cabeza al minuto 8'.



Cuatro minutos más tarde, Chino López recibió un pase de Omar Elvir para colocar el balón al fondo de la red. Era del 2-0.



El equipo aceitero no supo reaccionar y Carlos 'Zapatilla' Ramírez comenzó la goleada marcando el 3-0 al 67.



'Camellito' Delgado también se sumaría a la fiesta de los goles y marcaría el 4-0. Sin embargo, Figueroa no quiso que su equipo se fuera en blanco y descontó al 82.



Ya cuando el partido iba a terminar, Diego Rodríguez marcaría el mejor gol de la tarde. Un pontente zurdazo sentenciaba la goleada de Motagua a la Real Sociedad.



Motagua se queda segundo en tabla y le tocará viajar a La Ceiba para enfrentar al temible Vida, equipo que no afloja la punta del torneo Apertura.























La previa

Motagua buscará ganar ante la Real Sociedad y de esa manera no perder de vista al Vida que se consolidó en la cima tras el triunfo ante Victoria.



El Estadio Nacional de Tegucigalpa será el escenario del cierre de la fecha 15 del torneo Apertura.



Lás Aguilas de Diego Vazquez tienen claro que para terminar líderes del torneo, tienen que ganar ante el equipo tocoeño, ya que su próximo juego será ante los cocoteros.



El árbitro del partido será José Valladares en compañía de Erick Coello, José Espinoza y Rafael García.

Datos del partido

Juego: Motagua vs Real Sociedad

Hora: 4:00 pm

Jornada: 15

Estadio: Nacional

Transmite: Tigo Sports