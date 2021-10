Acusan a hondureño de asesinar a hombre que lo acogió en Estados Unidos

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- Un migrante hondureño es señalado por presuntamente asesinar a un hombre que le tendió la mano cuando llegó a Estados Unidos, según informaron medios locales.



Según trascendió, el sospechoso no solo habría asesinado a la víctima, sino que además habría usurpado la identidad de alguien más, pues dijo llamarse Reynel Hernández y tener 17 años, pero en realidad responde al nombre de Yery Noel Medina Ulloa y tiene 23 años.



Su madre, Wendy Florencia Ulloa, dijo que el joven fue arrestado el pasado 6 de octubre por la oficina del sheriff de Jacksonville, Florida, tras presuntamente confesar el crimen.

"A mí me ha dicho que cuando lo hallaron ensangrentado, él lloraba y lloraba, les decía 'lo maté, lo maté'. Él mismo los llevó (a la Policía)", dijo la mujer en entrevista con Univisión.



Según la fémina, su hijo abría usado otro nombre para entrar de forma más fácil al país norteamericano y ser acogido en un albergue de menores migrantes.



Según narró, fue al salir del albergue que fue acogido por el hombre identificado como Fran, con quien ella pudo hablar una vez, pero de quien no supo nada más.



Aún se desconoce los motivos que habrían desencadenado el asesinato y los detalles del mismo.

