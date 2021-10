Asistente de utilería le habría dicho a Alec Baldwin que el arma no estaba cargada

NUEVO MÉXICO, ESTADOS UNIDOS.- Tras el lamentable hecho en el que el actor Alec Baldwin disparó un arma cargada durante la grabación de una película y terminó asesinando por accidente a la directora de fotografía, se conoció que alguien le había dicho que la misma era segura.



Así trascendió tras las declaraciones de un testigo que fueron publicadas por The New York Times y que además, darían razón de cómo ocurrieron los hechos.



Según la fuente, un asistente del director Joel Souza, tomó una de las tres armas de utilería que había dejado preparadas el especialista en armas, se la entregó al actor y gritó: "pistola fría", que es una expresión que se usa en los sets de grabación para informar que el arma no está cargada con balas reales.

En ese sentido y de acuerdo a la publicación del medio estadounidense, el testigo dijo que el asistente de utilería "no sabía que había balas reales en el arma de utilería".



Además, dijo que las tres armas que se usarían habían sido dejadas a la intemperie en un carro de color gris, debido a las restricciones vigentes por el covid-19.

Investigaciones

Aún no se ha determinado quién colocó el arma cargada, pero las autoridades se mantienen investigando, desde que se recibió la llamada de emergencia informando sobre dos personas heridas en el Rancho Bonanza Creek, el set de rodaje en Nuevo México, Estados Unidos.



Al llegar a la escena encontraron a la directora de fotografía Halyna Hutchins, de 42 años, con una herida en el estómago y aunque fue trasladada en helicóptero a un centro médico, falleció poco después.



Por su parte, el director de la película "Rust", Joel Souza, de 48 años, fue llevado en ambulancia a otro hospital, pero fue dado de alta después de ser atendido.

Tras el incidente trágico, Alec Baldwin fue captado llorando descontroladamente y realizando llamadas en las que se le podía ver severamente afectado.



El departamento del sheriff dijo que Baldwin acudió de forma voluntaria al interrogatorio, respondió las preguntas y ofreció declaraciones sin negarse. También aseguró que no fue arrestado, pues aún se trabaja en el análisis del arma, videos de las cámaras del lugar y recopilación de testimonios.