Ecuador: Asesinan a disparos a velocista olímpico Alex Quiñónez

QUITO, ECUADOR.- El atleta olímpico Alex Quiñónez, considerado el mejor velocista ecuatoriano de la historia, fue asesinado a tiros en Guayaquil, mientras autoridades del deporte lamentaban el sábado lo ocurrido en medio de un estado de excepción en que la policía y fuerzas armadas realizan intensos patrullajes en las calles para reducir el nivel de violencia en esa ciudad portuaria.



La policía confirmó el hecho ocurrido el viernes por la noche en un barrio del noroeste guayaquileño, donde varios sujetos vestidos con uniformes similares a los policiales se bajaron de un vehículo y abrieron fuego contra el deportista de 32 años y un acompañante, Christopher Arcalla Ramírez, que también falleció.

Quiñónez llegó a la final de los 200 metros llanos en las olimpiadas de Londres 2012 y logró el bronce en el Mundial de Doha, Qatar, en el 2019. No compitió en las Olimpíadas de Tokio 2020 debido a que no acudió al último de los controles periódicos antidopaje..



El ministerio del Deporte, en su cuenta de Twitter, dijo que “con profundo dolor confirmamos que nuestro deportista Alex Quiñónez fue asesinado en Guayaquil" y añadió que fue “el mejor velocista de la historia de nuestro país”.



Unidades especializadas de la policía investigan este hecho violencia, del que no se tiene detalles de los motivos ni los autores.

El presidente de la Federación Deportiva de Guayas, cuya capital es Guayaquil, Roberto Ibáñez, afirmó en Twitter que “mi corazón está totalmente destrozado, no encuentro palabras para describir el vacío que siento. No puedo creerlo hasta cuándo vamos a seguir viviendo tanta maldad e inseguridad".



El campeón olímpico de ciclismo en Tokio, Richard Carapaz, tuiteó, ”Lamentable lo de nuestro querido ALex Quiñónez, mi sentida condolencia para su familia y seres queridos. Paz en su tumba”.