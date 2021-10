Honduras: Descartan que se apruebe la promoción automática en educación

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Un segundo año lectivo en pandemia está por culminar, y frente a ese escenario, la preocupación ante una posible promoción automática se hace visible en diversos sectores.



Para Mario Alas, coordinador del Observatorio de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, si se aprueba la medida crearía problemas en los niños y jóvenes.



“Si somos realistas, los niños que ingresaron en 2020 a primer grado, llegarán en 2022 a tercero sin saber leer ni escribir”, aseveró.

El dirigente magisterial Edwin Hernández cuestionó que las autoridades utilizan los campamentos lúdicos para los alumnos que no recibieron clases en todo el año y aprobarlos. Es decir, que “el gobierno está tratando de tapar el bache porque no ha podido dar los implementos a los educandos”, explicó.



De su lado, Carlos Madrid, director del Centro de Educación Básica Generación 2000, reconoció que no es la mejor opción, pero debido a la pandemia sería necesario aprobarlo.



“Apruebo la promoción automática, porque una significativa cantidad de niños se retiraron por factores predispuestos”, agregó.



Pese a las diversas posturas, Nelson Cálix, director departamental de Francisco Morazán, confirmó a EL HERALDO que no habrá promoción automática este 2021.

