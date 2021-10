"Pensé lo peor, lloré mucho", dice Emilio Izaguirre tras operación que lo deja fuera del Apertura

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con un semblante triste, pero con palabras cargadas de optimismo, el lateral del Marathón, Emilio Izaguirre habló sobre la lesión que lo deja fuera del Apertura 2021.



Milo contó que lo llamaron exfutbolistas y hasta de Escocia, lo que se cruzó por su mente mientras salía en camilla y hasta de su futuro.



Además, contó que estaba ilusionado con regresar a la Selección de Honduras y le dejó un mensaje a los jugadores para la doble fecha de noviembre ante Panamá y Costa Rica.



¿Cómo ocurrió la lesión, porque solo vimos cuando se fue al suelo haciendo gesticulaciones de dolor?



Es una lesión que vengo sufriendo desde hace mucho tiempo, recuedo que la primera vez que la sentí fue en el empate 1-1 con Costa Rica aquí en San Pedro Sula (28 de marzo de 2017). Es la lesión del tendón rotuliano de la rodilla izquierda, el doctor (Óscar) Benítez siempre me trató. Siempre tuve ese dolor, jugaba así con ese problema, he sufrido bastante. A veces he jugado bien a veces mal, porque sé que no he estado al cien, pero son cosas que uno de futbolista se guarda, es feo estar así y después ocurre lo que me pasó, fue uno de los momentos más duro de mi vida. Yo pensaba que era ligamentos cruzados, pero son cosas que Dios sabe por qué pasan, estoy triste, pero el apoyo de mi esposa, de mis compañeros, del equipo y la directiva se ha portado a la altura, Rolin y el presidente. Me escribió don Eddy y Pedro Atala, eso uno lo agradece y lo motiva. Me pasé viendo la lesión de Zlatan a los 38 años con Manchester, se recuperó al 200% y sigue jugando al alto nivel. Eso me toca a mí; levantar cabeza, trabajar 24 horas y volver mejor, porque mi deseo es seguir jugando al fútbol, apoyando a los jóvenes y disputando clásicos.



¿No recuerdo cuándo fue su última lesión?



Yo me lesioné en 2007 jugando con Motagua en el Nacional, me fracturé la clavícula y aquí mismo el doctor Benítez me operó. En Escocia me fracturé el tobillo y ahora lastimosamente el tendón rotuliano que se me dañó, el doctor decidió operarme para no tener ese problema. Ni voy a dormir haciendo rehabilitación para estar de nuevo dentro de las canchas, porque me apasiona y es un reto muy grande para mi vida.



Lo vi salir del campo en camilla y con las manos en la cabeza, ¿qué pensó en ese momento?



Lo peor, muy triste porque hace 10 años no me lesionaba así. Lloré mucho, me siento triste todavía, hasta temblando porque no me gusta lesionarme, me gusta estar con mi equipo, le he tomado un gran cariño al Marathón por como me han tratado, la directiva siento que me ha valorado, el profe "Tato" (García), son muchas cosas, como han tratado a mi hijo y me da pesar no estar con ellos. Espero en Dios volver y seguir apoyando a este equipo que me abrió las puertas y me ha tratado de maravilla. Estuve hasta la 1 de la mañana en resonancia y se vio que no era ligamento, eso me alivió un poco.





¿Qué tipo de exámenes le practicaron?



Una resonancia y una placa para ver si era fractura de rodilla, si eran ligamentos cruzados y gracias a Dios solo fue el tendón.



¿Cuánto duró la intervención?



Por la anestesia duró unas dos o tres horas. Estoy muy agradecido con el doctor Benítez, lo llamamos a las 8 y media y se vino de su casa. Mis hijos lo quieren mucho, ya es una amistad de muchos años y muchas personas que se han preocupado y me han escrito.



¿Quiénes más le han llamado en este difícil momento?



Me llamó preocupado Iván Guerrero, mensajes de Carlos Pavón, de Carlo Costly, Songó (Wilmer Crisanto), Garrido, todos mis compañeros de aquí, personas que lo motivan a levantarme y seguir luchando. Gente de Escocia también me ha llamado.



¿Cuánto tiempo tardará la recuperación?



Esto depende de la evolución y como me vaya sintiendo. Ojalá no sea más de tres meses, allí vamos confiando en Dios.



Adiós al torneo Apertura y en un momento complicado para el equipo...



Una lástima no estar en los últimos instantes con el equipo, pero tengo fe que aunque sea en un pie y con muleta voy a ir a celebrar con ellos. Tengo confianza que lograrán grandes cosas y estaré allí.



Se lesionó cuando iba a marcar a Kevin López, con quien tuvo un cruce de palabras días atrás...



Fue un error mío decir eso, estaba caliente y la entrevista la hice así. Todo mundo me regañó que para qué lo hacía, no podía compararme con él, pero eso ya quedó atrás para mí. Cuando uno comete un error debe aceptarlo y dejarlo allí, yo le pido disculpas a él, a la afición de Motagua, que algunos creían que hbía hablado del club, nunca voy a hablar de una institución que me dio de comer, que me dio y le di muchas cosas positivas. Soy el único jugador activo que tiene el título más importante de Motagua (Copa Uncaf), el jugador que han vendido más caro, como voy a estar dolido por salir si Dios me ha bendecido en todo aspecto y siempre voy a tener la amistad de los presidentes y algunos compañeros. Lo dije cabeza caliente y ahora que me pasó esto es una prueba para aceptar errores, sentar cabeza y desearle lo mejor al Marathón.



¿Habló con Kevin López después de lo ocurrido?



No, pero todo tranquilo. No tengo nada qué hablar con él, es un niño que no ha madurado, se le mira, pero si lo llego a ver en la calle lo saludo, con él no pasa nada. Fue una calentura de partido, es pasado. Ahora lo importante es mi recuperación y agradecido por los que se han preocupado por mí, eso es más valioso.



¿Con el "Tato" ya habló, qué se dijeron?



Hizo un gesto que lo voy a recordar toda mi vida, él lo sabe, no lo voy decir. Es una persona que tiene mi respeto, para mí él y su cuerpo técnico están como Neil Lennon que me apoyó como un hijo. Así como con Primi que lo miro y le tengo un respeto exagerado.



Esto ocurre en un momento complicado para Marathón no solo en liga, sino en Liga Concacaf porque pierde con Motagua en casa.



Duro resultado porque en el Yankel les habíamos ganado 2-0, pero en Tegucigalpa sabemos su mecanismo de desborde y rezago, así han sido los cuatro goles. No supimos tapar los centros, pero se dieron y son cosas que quedan, podemos encontrarnos en liguilla o finales, lo importante es no rendirse.



Con esta lesión termina el torneo para Emilio Izaguirre y también su contrato con Marathón...



Mi contrato termina, pero Dios sabrá. Yo este año con el equipo muy agradecido con las personas y lo que representa Marathón en mi vida, lo que venga será una bendición. Para mí esto es una prueba y agradecido, triste pero agradecido, con la frente en alto para tratar de recuperarme, igual con el equipo dio lo mejor y si no cuentan conmigo, siempre que tuve contrato me trataron muy bien, no tengo queja. Un respeto total para el presidente Orinson, Peña y las personas como Maní y los utileros.



¿Emilio está con disposición de seguir de verde?



Solo Dios sabe lo que va a pasar mañana. Yo lo dejo en manos de él. Ahorita quiero enfocarme en mi recuperación y que el equipo entre a la liguilla y a la final.



El miércoles fue presentado el "Bolillo" Gómez con la Selección de Honduras. Él dijo que iba a requerir gente de experiencia y muchos pensaban que iba a regresar a la "H", pero ocurrió esto.



Yo estaba muy ilusionado porque tenía la oportunidad. Todo hondureño quiere estar en la Selección y en mis caso llevo más de 110 partidos y nunca me cansaré de vestir esa camisa. Sé como se juegan esos partidos, no es lo jugar unas eliminatorias con amistosos por como por ejemplo contra Grecia, Portugal o Argentina, es 100 veces diferente. La eliminatoria es distinta y allí esta el ejemplo que Costa Rica tiene como 15 exmundialistas, México igual en cada línea tiene gente de experiencia y eso vale en nuestra zona. Aquí es difícil visitar Jamica o El Salvador, donde a un chico le puede costar.



¿Fue un error no haber contado con jugadores de experiencia en este proceso?



Yo dije la vez pasada, que el profesor Coito tenía esa confianza que los chicos iban a sacar este tipo de partidos, pero no se dieron las cosas, ahora se enojan con él, cuando lo que quiso fue respaldar los jóvenes de la Sub-23 y los que no pudieron clasificar en la eliminatoria pasada. Solo Maynor y Boniek que estuvieron en 2014 estaban, pero cada técnico tiene su filosofía. El Bolillo dijo que los de experiencia y esa es su idea



¿Cómo ve el panorama para Honduras en lo que resta del octagonal?



Yo tengo fe. Ahora soy un aficionado más y voy a tratar de ir al estadio con muletas, porque ya estamos cerca de los juego. Yo quiero que le ganen a Panamá, a Costa Rica. Yo soñaba otro duelo con Cristian Gamboa allá, porque él sabe que nos dábamos duro, es uno de mis mejors amigos, pero chocábamos a muerte y hasta nos sacaron amarilla. Una vez casi nos peleábamos y después estábamos allá en Glasgow tomando café, pero no se va a dar, ojala vuelva a jugar y a reencontrarme con él.



Qué mensaje le manda a los jugadores de cara a este cierre de la eliminatoria?



Que confíen en Dios, yo puedo poner mi ejemplo.He sido de dejarlo todo en manos de él para que todo venga por añadidura y trabajar fuerte. Las cosas si uno las cree, las dice y las pone en práctica se van a dar. Si desde ya dicen que le van a ganar a Panamá y van con esa mentalidad, que se olviden de todo el entorno negativo, visualicen ese 2 ó 3 a cero en favor de Honduras se va a dar. Después ir a Costa Rica y no conformarse nunca, eso me ayudó a mí. Siempre he querido jugar y ganar, estuve mucho años en Europa y siempre quería ser titular y ganar, regresé aquí y quería lo mismo, quería jugar todo el tiempo y en Marathón el que trata de andar bien el profesor lo mete. A los jóvenes, proclamar que van a ganar ante Panamá, creerlo y hacer bien las cosas.



¿Se puede con esta camada de jugadores revertir el camino y aspirar a Qatar 2022?



Es que hay buenos jugadores, que no tiene experiencia y no les han salido las cosas es otra cosa. No comparemos procesos anteriores porque es difícil, cuando yo llegué había jugadores en Europa como David Suazo, Amado, Pavón, Dany, a tres o cuatro de la Su-23 nos tomaron y metieron en ese grupo. Luego ya no están Pavón, Amado, Dany, pero venía Wilson, Maynor. Pero no podemos comparar, (Choco) Lozano por algo tiene bastante tiempo de estar en primera de España, Alberth Elis está en su mejor momento, Quioto es uno de los mejores, Deiby Flores, Kervin Arriaga, hay material, pero no han salido las cosas. Yo he entrenado con ellos y sé las condiciones que tienen.