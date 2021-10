Borussia Dortmund pierde de nuevo a Haaland por lesión

DORTMUND.- Alemania.-El delantero Erling Haaland, del Borussia Dortmund, estará fuera de las canchas por “un par de semanas” por una lesión muscular de cadera, anunció el técnico Marco Rose el viernes.



“Erling estará fuera, no contaremos con él durante un par de semanas. Presenta una lesión de los flexores de la cadera que simplemente no le permite jugar”, detalló Rose. “Es el mismo muslo, pero en diferente ubicación”.



Haaland apenas había regresado la semana pasada de otra lesión muscular, aportando dos goles en la victoria de 3-1 sobre Mainz antes de participar en el partido completo en la derrota del Dortmund por 4-0 ante el Ajax en la Liga de Campeones el martes.



LEA: Motagua vence a Marathón y se encarrila hacia las semifinales de la Concacaf League



“Es momento de enfocarme en mi recuperación. ¡Volveré más fuerte!”, escribió el noruego de 21 años en Instagram con un emoji de “pronto”.



El próximo compromiso del Dortmund en ante Arminia Bielefeld el sábado, y el siguiente juego del club alemán en la Liga de Campeones es el partido de vuelta frente al Ajax en casa el 3 de noviembre.



“Erling se sentía realmente triste ayer porque estaba feliz de haber regresado”, dijo Rose. “El que esté fuera de nuevo no es bueno para nosotros, no es algo grandioso para el chico, pero Erling recibirá todo el apoyo que necesita de parte del club, del equipo”.



Haaland no participó en los últimos dos partidos de Noruega en las eliminatorias europeas para la Copa del Mundo debido a su lesión anterior, y la selección está de regreso el próximo mes ante Letonia y Holanda.



Rose agregó que el Dortmund también lidia con las lesiones de dos defensas: el lateral derecho belga Thomas Meunier no puede entrenar por un problema de pie y el lateral izquierdo Nico Schulz sufre una lesión de fibra muscular.