A audiencia inicial alcalde de Talanga, Roosevelt Avilez, por lavado de activos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Juzgado de Letras con Jurisdicción Nacional desarrolla este viernes la audiencia inicial en contra del alcalde de Talanga, Roosevelt Avilez López y cuatro miembros más de su familia. A los cinco ciudadanos se les acusa del delito de lavado de activos.

En el expediente figura su esposa Nancy Mareyil Santos Ríos, quien fungió como diputada suplente en el periodo de 2014 al 2018. Asimismo, Bella Esperanza Ríos Zúniga, Fadde Saroginy Avilez López y César Vladimir Leiva Ríos.

La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado anunció que presentará un arsenal de pruebas, con las que buscarán que el juez emita un auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra los acusados. Entre las pruebas de los fiscales figura un informe financiero que demostrará que los recursos del clan Avilez son incongruentes con sus ingresos.



Y es que tras una denuncia con fecha 23 de marzo de 2013, se dio a conocer la supuesta participación del edil en una estructura dedicada al tráfico ilícito de drogas, producto de la cual incrementaron su patrimonio y no pudiendo justificar una suma de más de 320 millones de lempiras.

No obstante, Avilez expresó que sí se encuentra en la capacidad de justificar el origen lícito de la cantidad antes mencionada. "A mí me acusan de lavado de activos, pero no me dicen a quién le lavé activos", manifestó el funcionario municipal mientras era custodiado por la policía

De acuerdo a la Fiscalía, el alcalde sostendría fuertes nexos con el narcotráfico desde hace más de una década.

