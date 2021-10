Fiscalía tiene un arsenal de pruebas contra Roosevelt Avilez, alcalde de Talanga

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Por segundo día consecutivo, el alcalde de Talanga, Roosevelt Eduardo Avilez López, fue objeto de evaluación médica en el Hospital Escuela.



El edil, quien llegó custodiado por agentes de la Policía Militar del Orden Público, rompió el silencio sobre la imputación que le hizo el Ministerio Público por el delito de lavado de activo.



Al ser consultado sobre si él y su clan podrán justificar el origen lícito de más de 320 millones de lempiras, respondió: “‘Sí. A mí me acusan de lavado de activos, pero no me dicen a quién le lavé activos”. El funcionario municipal de Talanga arremetió contra el juez Claudio Aguilar quien es el encargado de conocer su expediente judicial. “El juez que está ahí solo juzga a los nacionalistas, a los liberales no”, aseguró.

En los últimos dos días Avilez y sus familiares acudieron a evaluaciones médicas, a petición de la defensa legal, que ha alegado que padecen de enfermedades base, con lo que buscan que se les dicte medidas cautelares.

Audiencia

Este día en el Fuerte Cabañas, el juez Aguilar desarrollará a partir de las 8:00 de la mañana la audiencia inicial contra Avilez y su clan. La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado anunció que presentará un arsenal de pruebas, con las que buscarán que el juez emita un auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra los acusados. Entre las pruebas de los fiscales figura un informe financiero que demostrará que los recursos del clan Avilez son incongruentes con sus ingresos.

Asimismo, informes investigativos de DLCN, informes de resultados de hallazgos de los allanamientos junto a las actas de allanamiento, información financiera, declaraciones de la SAR, escrituras públicas y dictámenes patrimoniales. En este proceso están imputados la señora Nancy Mareyil Santos Ríos (esposa del alcalde), Bella Esperanza Ríos Zúniga (suegra) y Fadde Saroginy Avilez (hermana) y César Vladimir Leiva (cuñado).

Las investigaciones de la Fiscalía revelan que Avilez desde hace más de una década tuvo fuertes nexos con el narcotráfico. Un agente fiscal dijo a EL HERALDO que “él tiene su propio cartel, se dedica al narcomenudeo y el tráfico de drogas a Guatemala”.

