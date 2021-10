¿Por qué fueron atrasados los estrenos de Marvel?  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Por algunos cambios de producción y modificaciones serán atrasados algunos estrenos de Marvel, según reveló el mismo CEO de la franquicia, Kevin Feige.



“Son turnos de producción y cambios, y debido a que tenemos tantos espacios, podemos simplemente cambiarlos”, explicó el ejecutivo.



Es importante decir que Eternals y Spider-Man: No way home se estrenarán el próximo 5 de noviembre y el 17 de diciembre, respectivamente.

Sin embargo, Doctor Strange In The Multiverse Of Madness ahora llegará a las salas de cine el 6 de mayo de 2022; Thor: Love and Thunder será estrenado el 8 de julio de 2022.



Black Panther: Wakanda Forever fue cambiado para el 11 de noviembre de 2022. The Marvels, la secuela de Capitana Marvel, se estrenará el 17 de febrero de 2023 -en lugar del 11 de noviembre de 2022- y Ant-Man and The Wasp: Quantumania, el 28 de julio de 2023 -su fecha anterior era el 17 de febrero de 2023-.

