Exdiputado Augusto Cruz Asensio exige a los EE UU sacarlo de la lista Engel

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Con documentos en mano -que según él- prueban su inocencia, el exdiputado del Congreso Nacional, Augusto Domingo Cruz Asensio llegó a la embajada de los Estados Unidos para exigir sea sacado de la lista Engel.



"Estoy exigiendo una explicación del porqué razón he sido incluido en tan famosa lista; que derecho tienen de denigrar a una persona. No tienen ningún derecho ni los Estados Unidos, ni ningún otro país del mundo a denigrar a una persona, a no ser que tengan las pruebas suficientes", enfatizó Augusto Cruz.



El exparlamentario fue acusado de corrupción en el manejo de fondos públicos que ascienden a 8,000 dólares e incluido en la Ley de Compromiso Mejorada entre Estados Unidos y El Triángulo del Norte, de Centroamérica en lo referente a la sección 353 sobre actores corruptos y no democráticos.

Cruz Asensio detalló que "se está presentando simultáneamente al secretario de Estado de los Estado Unidos Antony Blinken y a Ricardo Zúniga, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, aquí en la embajada americana".



El simpatizante del partido Democracia Cristiana dijo que presentó las copias autenticadas, apostilladas debidamente de todo lo que fue el proceso de liquidaciones que se tuvo que hacer en tiempo y forma.



"También se acompaña una certificación del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que establece que yo nunca fui administrador de estos recursos, yo sólo fui gestor, que otros los manejaron, que otros los liquidaron; legalmente no hay una explicación de por qué razón fui incorporado en esta lista".

