Prometen liberar instalaciones de la Departamental de Educación   

TEGUCIGALPA, HONDURAS.– Las instalaciones de la Departamental de Educación de Francisco Morazán serán liberadas tras permanecer varios días tomadas por un grupo de docentes.



La suspensión de la toma fue anunciada por el titular de la Departamental, Nelson Cálix, la mañana de este jueves.



“Llegamos a un entendido y nos están entregando las instalaciones. Una comisión supervisa en este momento que no existan daños (en el inmueble) y nos hemos comprometido en tratar de mediar”, explicó Cálix.



Detalló que la protesta la inició un grupo de docentes reprobados en el concurso de 2019 y por la vigencia de un nuevo acuerdo ejecutivo que permite que en futuros eventos de concursos se puedan aprobar con una nota de 70.

VEA: Próxima administración municipal debe priorizar el transporte público



“Piden que se aplique esa posibilidad de manera retroactiva, les explicamos que la ley no tiene efecto retroactivo y nosotros no podemos actuar sobre la ley”, argumentó.



En ese sentido, prometió que ayudarán a canalizar la solicitud de los docentes en protesta ante el organismo o persona correspondiente.



Con banderas de Honduras y consignas en su espalda, plegadas en la entrada de la Departamental, el abogado aclaró que el concurso no se repetirá ya que algunos docentes lo aprobaron.

+¿Cansado de los abusos en el transporte urbano? Esto puedes hacer para denunciar



“No podemos decirles (a los que aprobaron) ya no, definitivamente la ley no tiene efecto retroactivo. Hay que reconocer que tenemos que tener márgenes de tolerancia la Constitución de la República permite el derecho de petición, tenemos que orientar esta gente para decirles la forma de petición”, indicó.



Según el entrevistado, más de 700 docentes resultaron reprobados y la toma la realizaron sólo siete personas.