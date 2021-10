Covid-19: Solicitan exigir carnet en todo lugar para cercar a los no vacunados

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Especialistas buscan inducir la vacunación contra el covid-19 de hondureños exigiéndoles el carnet de vacunación de las dos dosis para toda actividad con público para lograr controlar la pandemia.



Esta situación se debe a que aún hay un 46% de la población meta que no ha demandado la primera dosis, equivalente a 3,266,537 personas.



De 7,121,331 hondureños por inmunizar, 3,854,794 ya recibieron una primera dosis y 2,484,720 tienen las dos.

Médicos consultados por EL HERALDO plantean que se regule el ingreso de personas a eventos y actividades mediante el comprobante de inmunización para evitar el riesgo de contagio de la enfermedad.



“La vacunación no debe ser obligatoria, pero debe cercarse a los no vacunados, debe pedirse el carnet para todo”, afirmó Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Seguro Social.



Ejemplificó que se exija el carnet para ingresar a los cines, teatros, bares, discotecas, eventos deportivos y sociales, así como viajar al extranjero. También para que puedan ingresar a establecimientos de salud, religiosos y a los medios de transporte público.

“El que no quiera vacunarse que no se relacione con la sociedad, se les respeta que no se vacune, pero no puede convivir con los vacunados”, indicó el galeno. Lamentó que la gente no vacunada es la que se está hospitalizando y la que está falleciendo.



Para el epidemiólogo y miembro de la plataforma Todos contra el covid-19, Manuel Sierra, sí es necesario que se imponga una vacunación obligatoria en el país.



El galeno indicó que el personal docente, administrativo y logístico de los centros educativos debe estar vacunado. Agregó que los padres de los alumnos también deben estar inoculados.



“Se debe poner presión como en otros países que piden un carnet electrónico para ingresar a los supermercados, bancos, a los autobuses, centros turísticos y el uso de servicios públicos”, detalló.

Los países que han aprobado la vacunación obligatoria, mediante decretos de ley, para toda su población son Tayikistán, Turkmenistán y el Vaticano. A su vez, las naciones que han impuesto la inmunización obligatoria para ciertos grupos de sus habitantes son Italia, Reino Unido, Francia, Rusia, Grecia, Kazajistán, Fiyi y Estados Unidos. Mientras que los países que están en proceso de aprobarlo son Arabia Saudita y Pakistán.



El jefe de la Unidad de Epidemiología del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), José Lara, señaló que el Código del Trabajo permite al empleador establecer criterios y pueden ser introducidos como tal, por lo tanto, es factible exigir el carnet de vacunación para optar a un empleo. Lara indicó que el Estado podría empezar a aplicarlo en la fuerza laboral de sus instituciones.



Hasta ahora se ha solicitado a la Secretaría de Educación y a las universidades del país que tengan como requisito para que los alumnos puedan matricularse que presenten su carnet con dos dosis.



EL HERALDO conoció que la Mesa Multisectorial se reunirá el próximo lunes para discutir si se aprueba o no la vacunación obligatoria en el país.

