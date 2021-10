Barcelona reflota en la Champions al ganarle 1-0 al Dínamo

BARCELONA.- Gerard Piqué empató la marca de más tantos marcados por un defensor en la Champions League al darle el miércoles al Barcelona una victoria 1-0 sobre el Dínamo de Kiev que lo puso nuevamente en la lucha por avanzar a la siguiente fase.



El 16to tanto de Piqué en la Champions representó tres puntos vitales ya que Barcelona venía de perder 3-0 en sus dos primeras presentaciones, ante el Bayern Múnich y el Benfica, y corría peligro de no sobrevivir a la primera ronda por primera vez desde la edición de 2000-01.



Fue el segundo triunfo seguido del Barcelona en todas las competencias tras salir airoso una sola vez en sus seis partidos previos.



Llevaba asimismo cinco partidos sin ganar en la Liga de Campeones, su racha sin victorias más larga desde 1997.



Piqué marcó el gol al empalmar de primera un centro de Jordi Alba a los 36 minutos e igualó el récord de Roberto Carlos, el defensor que más tantos había anotado hasta ahora en la Champions. Se despegó de Sergio Ramos e Iván Helguera, dos defensores que marcaron 15 con el Real Madrid.



“Para ser un defensa, lleva muchísimos goles”, comentó Alba sobre Piqué. “Hoy le he puesto un caramelito. Se lo merece”.



Piqué, de 34 años, pasó además a ser el jugador de Barcelona de más edad que anota en la Liga de Campeones, dejando atrás a Sylvinho.



El argentino Sergio Agüero entró por Memphis Depay a los 75 minutos, haciendo su segunda presentación desde que se incorporó al Barcelona procedente del Manchester City.



Barcelona no pierde más de dos partidos en la fase de grupos desde la edición de 1997-98.



Dínamo había empatado en casa ante Benfica y perdido 5-0 con el Bayern.



El próximo partido de Barcelona seré el clásico ante Real Madrid, a jugarse el domingo en el mismo Camp Nou donde recibió al Dínamo.



Solo 45.000 espectadores asistieron al partido con Dínamo.