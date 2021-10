En una semana hubo 10 muertes maternas por covid-19 en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En tan solo una semana, el maligno covid-19 causó 10 muertes maternas en el país.



Pese a que la incidencia de esta mortal enfermedad ha ido en descenso, este grupo sigue pereciendo por no contar con la protección de la vacuna anticovid-19.



El virus truncó el sueño de convertirse en madre a 38 embarazadas, que en la mayoría de los casos también perdieron al bebé que llevaban en su vientre, o sea, dos vidas perdidas por no contar con la primera y segunda dosis inmunizante.



A su vez, 78 puérperas fallecieron por las complicaciones del virus, es decir, lograron traer a su bebé a este mundo, pero ellas no resistieron.

Se conoció que a la mayoría de las puérperas les han realizado cesáreas para intentar salvar a los bebés debido al estado grave de las madres. Sin embargo, esa situación también representa un riesgo para el feto ya que si la embarazada no ha cumplido el tiempo gestacional necesario puede nacer prematuro y no lograr sobrevivir.



Una embarazada falleció durante el parto y dos mujeres más posaborto.



Mientras que de otra víctima mortal se desconoce su estado.



Con ese reporte de la Unidad de Vigilancia de la Salud, la cifra se eleva a 120 muertes maternas a nivel nacional, lo cual es muy preocupante.

“Si se vacunaran durante cualquier semana de embarazo no habría muerte, si se vacunaran al solo saber que están embarazadas, y sobre todo ya con la vacuna en el puerperio, no ocurrirían esas muertes”, manifestó Homer Mejía, coordinador de vigilancia de enfermedades transmisibles y no transmisibles.



El epidemiólogo lamentó que ninguna de las víctimas mortales estaba vacunada.



Por su parte, el consultor de la Secretaría de Salud, Henry Andino, indicó que la población debe hacer conciencia en que es necesario acudir a los puestos de vacunación y aplicarse las dosis.



“La vacuna impide que las personas enfermen gravemente e impide que vayan a fallecer, eso es una garantía para poder enfrentar con otro medio de protección esta pandemia, sin olvidar las medidas de bioseguridad”, afirmó Andino.

Regiones con más decesos

La región de Cortés es donde se han registrado más muertes maternas por covid-19. Solo en San Pedro Sula se contabilizan 13 víctimas mortales y 38 en los otros municipios del departamento.



Luego está Francisco Morazán con 15 fallecimientos en este grupo vulnerable en cuatro municipios, independientes de las 11 muertes que registra la Metropolitana del Distrito Central. A su vez, en Olancho se contabilizan 11 muertes maternas por el mortal virus. Mientras que en Choluteca y Comayagua han ocurrido siete, respectivamente, y Atlántida contabiliza seis víctimas. Desde el 9 de agosto que se inició a inocular a embarazadas, se ha alcanzado a cubrir a 60,000 gestantes de una meta establecida de 149,003 a nivel nacional, equivalente al 40%, por lo que 89,000 están pendientes.

