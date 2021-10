¡Terror! Pueblo de Talanga tiene miedo de hablar de Roosevelt Avilez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Talanga es un desastre..., aquí durante ha estado ese hombre este pueblo no crece nada, sólo para atrás. No vaya a decir que yo se lo dije, por que me puedo meter a problemas”.



El testimonio es de un hombre humilde y luchador, locatario del mercado municipal de Talanga, -quien nos pidió el anonimato- al que EL HERALDO abordó a 24 horas de la captura del alcalde de ese municipio Roosevelt Eduardo Avilez López.



El temor que la población de Talanga le tiene al edil y ahora encausado por el delito de lavado de activos, Roosevelt Avilez, es palpable desde el momento de mencionar su nombre y preguntar sobre su proceder como autoridad y como un ciudadano más.

“A veces uno no quisiera meterse en esas situaciones, uno lo piensa por que con las leyes en Honduras, uno no puede dar su opinión por que peligra”, recalcó el mercader.



Con una espontánea sonrisa a flor de piel, otro de los talangueños confesó “usted sólo ponga que la gente está alegre, pero que tiene miedo de demostrar su alegría. Siete de cada diez personas con las que usted platique van a estar alegres, esas tres que le digan que no, trabajan en la alcaldía”, señaló con mucha convicción.



Siguió, “La gente está feliz por que metieron preso a ese ‘gallo’, lo que pasa es que le da pena hablar; ellos son los dueños de aquí (de Talanga)”, aseveró otro comerciante.

Los puestos de frutas y verduras están por todos lados. Foto: Emilio Flores/El Heraldo

Voz popular

El concepto y descontento entre los habitantes de Talanga al referirse sobre Roosevelt Avilez es palpable y casi generalizado, de acuerdo a lo manifestado por un fuerte grupo de personas abordadas.



Con amabilidad, pero con cierto recelo, cuando se aprestaba a pagar sus impuestos vecinales en el edifico de la alcaldía de Talanga, otro de sus colonos asintió “No crea ‘compita’ uno por eso mejor -con una señal de silencio poniendo el dedo en sus labios- pero aquí hay cag...”.



Y así, en cada esquina en cada local comercial o en el parque del municipio fue expresada la decepción, pero más llamativo aún el temor al referirse sobre Roosevelt.

Caso contrario ocurrió en las vetustas y descuidadas oficinas de la Alcaldía Municipal de Talanga, las que distan mucho de la opulencia y riquezas que rodeaban al funcionario.



Ahí, sus empleados y más fervientes seguidores manifestaron con ahínco la honradez de su líder Roosevelt Eduardo, además, aseguraron que parte del “desastre” que había en Talanga se debía a un regidor de la oposición.



EL HERALDO intentó hablar con los regidores afines al alcalde Avilez López, pero sus correligionarios adujeron que ellos estaban fuera del pueblo, posiblemente presenciando la audiencia de declaración de imputado del alcalde y los demás acusados.

Los ingresos tributarios deberían de generar obras de infraestructura, que según ellos, no llegan. Foto: Emilio Flores/El Heraldo

Su actividad comercial

A pesar de la captura de Avilez López, de la esposa, hermana, cuñado y suegra de este, el ritmo de vida y sobre todo la pujante actividad económica de este pueblo no se detuvo ante tal hecho.



Desde que deja la carretera principal hacia el departamento de Olancho y toma el desvío hacia el casco urbano de Talanga, todo es comercio. Sus pobladores creen que debido a esta creciente economía, Talanga debería de tener una mejor apariencia y más obras de infraestructura.



“Son 12 años los que ha gobernado y Talanga es para que esté ¡uff!, es para que contáramos cuales calles son las que no están pavimentadas”, en vez de contar con los dedos de las manos las que han sido pavimentadas en la gestión del referido Roosevelt Avilez durante casi 12 años, lamenta uno de los habitantes.

La administración de Avilez López solo fue interrumpida cuando Jorge Neptalí Romero le ganó las elecciones para el periodo 2010-2013, pero retomó el mando municipal en el año 2014.



El también comerciante exteriorizó que “aquí en Talanga todos nos conocemos y aquí nadie los quiere. No es lo mismo decirle a una persona de aquí, les vamos a pavimentar las calles, que ir a una aldea y regalarle un machete y una lima a un señor”.

Dos ferreterías y una gasolinera fueron aseguradas por la DLCN. Foto: Emilio Flores/El Heraldo

Las propiedades cerradas

El martes, dos de los prósperos negocios de la familia Avilez Santos estaban con sus puertas cerradas. Es el caso de las dos ferreterías denominadas Construcasa 1 y 2, una de ellas ubicada en la calle de acceso al pueblo y la otra en la conocida calle del comercio de Talanga.



No así, la gasolinera que está a la orilla de la carretera principal hacia Olancho, justo en el desvío al casco urbano, que sí continúa atendiendo a sus clientes.



Entre las 131 propiedades aseguradas por un Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, está finca La Esmeralda, una lujosa residencia ubicada a unos kilómetros del centro del poblado, sobre la carretera a Olancho, donde el caudillo residía cuando estaba en el pueblo.

También este inmueble es custodiado por efectivos de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) y ha pasado a manos de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Dos casas más fueron aseguradas en la periferia del pueblo.



El tránsito casi permanente de efectivos de seguridad y de la DLCN, abona al hermetismo de los talangueños; unos preocupados por posibles represalias tras la captura del clan Avilez Santos y otros por no saber que pasará con la máxima autoridad civil del municipio.

A seguir la dinastía

Las elecciones generales están a la vuelta de la esquina y uno de los que se postula a tomar las riendas de Talanga es el hijo de Roosevelt, del mismo nombre, Roosevelt Avilez Santos. Según la gente del pueblo sería más de lo mismo, si ganara Avilez Santos quien tomaría las decisiones sería su padre, quedando nuevamente en la misma situación.



“La imagen de él (Roosevelt padre) lo revienta, si; son todos los desastres que ha hecho. Con base en e dinero es que a veces la gente no piensa antes de votar, pero no toda la gente”, profirió otro habitante que al igual que el resto de entrevistados pidió la reserva de su identidad por temor.



“Soy ‘cachureco’ pero es la verdad, son pícaros, yo soy pensante. Y así es, ese es el sentir y pensar del pueblo, la gente tiene miedo”, aseguró otro talangueño al referirse al gestión de los Avilez.



El futuro político del municipio de Talanga, en Francisco Morazán es incierto, sin embargo, de lo que si no queda duda es del temor manifestado por sus habitantes al alcalde Roosevelt Eduardo Avilez López.

La finca La Esmeralda donde vivía Roosevelt. Foto: Emilio Flores/El Heraldo



