Requisitos, horarios y puntos de vacunación anticovid-19 en la capital

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con la intención de lograr la inmunización completa de la población hondureña contra el covid-19, esta semana continúan las jornadas de vacunación en diferentes puntos de la capital.

Pese a que los hospitales y centros de triaje reportan una evidente disminución de hospitalizaciones por la mortal enfermedad, el doctor Ángel Lara, jefe de epidemiología del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) recordó a la población que la pandemia sigue vigente y que la vacuna anticovid ayuda a disminuir la gravedad con que la enfermedad se manifiesta en las personas, sin embargo, no garantiza inmunidad completa.

“Es importante que la población se vacune y que siga respetando las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del virus”, dijo Lara a EL HERALDO.

LEA: Salud analiza orientar triajes para atención de dengue

Puntos de vacunación

Los asegurados directos, jubilados y pensionado, mujeres en periodo de lactancia, mujeres embarazadas (cualquier periodo de gestación) y beneficiarios mayores de 18 años podrán acudir a los siguientes puntos de vacunación:



- Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) 18 al 21 de octubre 8:00 AM a 4:00 PM

- Centro especializado de atención integral al adulto mayor 8:00 AM a 2:0 PM

- City Mall (sótano 2) 10:00 AM a 4:00 PM

- Price Mart, El Sauce 10:00 AM a A4:00 PM

- Basílica de Suyapa 24 de octubre 8:00 AM a 12:00 PM

- Periférica No. 2 de la Santa Fe / primer piso (del 18 al 31 de octubre) 7:00 AM a 7:00 PM

- IHSS Barrio Abajo (sótano 1, área de afiliación) 8:00 AM a 2:00 PM.

+: Año y medio de covid-19 no ha sido suficiente para respetar las medidas de bioseguridad

Requisitos

- Tarjeta de identidad

- Datos actualizados afiliación

- Carnet perinatal (embarazadas)

- Portar comprobante temporal de vacunación para segunda dosis

Asimismo, la Secretaría de Salud también habilitó los siguientes puntos de vacunación desde el 18 hasta el 23 de octubre en un horario de 7:00 AM a 2:00 PM

- Polideportivo UNAH (peatonal/vehicular)

- Campo Parada Marte (vehicular)

- Escuela Estados Unidos (peatonal)

- Instituto Técnico Luis Bográn (peatonal)

- Instituto Central Vicente Cáceres (peatonal)

- Escuela Hernán Herrera (peatonal)

- Escuela Monseñor Fiallos (peatonal)

64 establecimientos de salud (todos los centros de salud de la ciudad)

En estos lugares se aplicarán la primera dosis de Moderna para población de 18 años y más, primera dosis de Pfizer (12 a 17 años), primera y segunda dosis de Pfizer a embarazada y la segunda dosis de Pfizer, Astrazeneca, Moderna y SputnikV.

TAMBIÉN: La capital de Honduras pasa a estado de alerta por casos de dengue

Vacunación comunitaria

Primera dosis de Pfizer a adolescentes, primera y segunda de Pfizer a embarazadas, primera y segunda dosis de Moderna (18 años y más) y segunda dosis de Moderna y Pfizer, son las vacunas que se estarán aplicando en las siguientes colonias, barrios aldea o comunidad:

- Colonia Vegas del Country: Escuela Ramón Montoya

- Zapote Norte: Escuela Ibraín Gamero

- Pedregalito: Escuela Henry Merrian

- Colonia Buenas Nuevas: CEB Daniel Casco

- José Arturo Duarte: Escuela Alvarenga

- Colonia Betania: Escuela Juan Guifarro López

- La Rivas: calle principal

- Milenium Sur: Iglesia Evangélica

- Las Torres: Escuela Arturo Álvarez

- La Esperanza: Centro comunal

- Aldea San Juancito: Escuela Marco Aurelio Soto

- El Edén: posta policial de El Edén

- Jardines de Toncontín No.2: Escuela Ramón Villeda Morales

- Calpules: Instituto Mery de Flores

- Luis Fernando Córdova: Centro comunal

- Las Palmas: manzana 12 a la 16: Iglesia Brigadas de Amor

- Barrio El Centro: parque Central

- Nueva Suyapa: patronado Villa Nueva Suyapa

- Residencial Honduras: Instituto Tecnológico Americano

- Villa Nueva sector 4: Escuela Naciones Unidas

- Los Pinos sector B: Escuela Germán Herrera Molina

- Aldea Zambrano: Escuela Marcos Carias Reyes

- Santa Rosita: Hospital Psiquiátrico Santa Rosita

- Aldea Bonita Las Jaguas: UAPS Río Frío

- San Miguel Arcángel: parque de la comunidad

- Aldea San Matías: Centro comunal

Según cifras de la Región Metropolitana de Salud (RMS), a la fecha en el Distrito Central se han aplicado 1,390,698 dosis de vacunas anticovid-19, de las cuales, 776,438 son primera y 614,160 segunda.

Eso se traduce a que solo el 61 % de los capitalinos han completado el esquema de vacunación. El doctor Harry Book, jefe de esa unidad de salud indicó que la meta a vacunar es de 1,012,597 capitalinos con ambas dosis.

ES DE INTERÉS: Salud se propone meta de vacunar al 95% de capitalinos para octubre