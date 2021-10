Luis Zelaya acepta que votará por Xiomara Castro en las elecciones

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El excandidato a la presidencia de Honduras del Partido Liberal, Luis Zelaya, reveló este martes que en las elecciones generales del 28 de noviembre de 2021 votará por la candidata del partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro de Zelaya.

Castro es la candidata, a su vez, de la alianza entre Libre, el Partido Salvador de Honduras y Pinu, denominada Alianza por el Pueblo, tras que Salvador Nasralla declinara a su aspiración.



Zelaya publicó en sus redes sociales un video de una conversación de Whatsapp, donde una persona identificada como María López le consultó: ¿Por quién debería votar?

Ante la interrogante, Zelaya respondió recomendándole que votara por "quien considere en conciencia que mejor puede gobernar sin vínculos con el narcotráfico ni corrupción que tanto daño le hizo al país".



Sin quedar clara, la supuesta mujer le preguntó por quién votaría él, a lo que el expresidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) le aclaró que no votaría ni por el Partido Nacional ni por el candidato de su partido, Yani Rosenthal.

A mis amigos, simpatizantes, líderes y correligionarios liberales de todo el país, pero sobretodo al pueblo hondureño que quiere genuinamente sacar al @PNH_oficial del poder les digo: Sé con quién debo unirme, porqué debo hacerlo y cuándo hacerlo.

Honduras siempre primero! ????

Seguidamente le consultaron si su voto era para la Alianza, a lo que Zelaya dijo que "siempre fui promotor y defensor de una Gran Alianza de Oposición. Tenemos que sacar a los nacionalistas del poder por una cuestión de higiene democrática".

Más tarde, en Radio América, dijo de forma más clara que votaría por Castro. "No he visto acusaciones, ni señalamientos contra ella. No le he visto vínculos con narcos", puntualizó.

Kike Ortez

El exmagistrado del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE) y líder del Partido Liberal, Enrique "Kike" Ortez, también dejó entrever -en una entrevita filtrada en las redes sociales- que votará por la denominada Alianza por el Pueblo.



"Siempre hemos creído que la 'Alianza' es el camino.. Hoy sin duda, inicia la caída de la dictadura. Esperemos pronto otros sectores se sumen para que la derrota del PN sea contundente", escribió en su momento el líder liberal en Twitter.

Siempre hemos creído que la la "Alianza" es el camino.. Hoy sin duda, inicia la caída de la Dictadura.. Felicidades a ⁦@XiomaraCastroZ⁩, ⁦@manuelzr⁩ y ⁦@SalvaPresidente⁩..



