Horarios y puntos de vacunación contra el covid-19 para afiliados del IHSS

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) continúa desarrollando campañas de vacunación contra el covid-19 a sus derechohabientes. Por lo que desde el lunes se habilitaron puntos de inmunización en distintas ciudades del país.



La vacuna aplicada es la de AstraZeneca, ya sea para primeras o segundas dosis anticovid y estará disponible tanto para afiliados directos como para beneficiarios mayores de 18 años, jubilados y pensionados, embarazadas y mujeres lactantes.

VEA: Honduras y JICA firman acuerdo para afrontar crisis del covid-19



Entre los requisitos para recibir el inmunizante se encuentran: la tarjeta de identidad, tener actualizados los datos de afiliciación, llevar su carné perinatal si se trata de una mujer embarazada y comprobante temporal de primeras dosis en caso de acudir por la segunda.



La jornada se llevará a cabo de lunes a viernes desde el 18 al 24 de octubre, con leves variaciones en algunos lugares, por lo que te pedimos tomar nota de cómo se hará en tu cuidad y el centro que elijas.

ADEMÁS: En siete regiones de Honduras se concentra el 77% de casos covid-19

Tegucigalpa

Clínica Periférica #2 en la colonia Santa Fe, del 18 al 21 de octubre (De 7:00 a.m a 7:00 p.m

Clínica Barrio Abajo, del 18 al 21 de octubre (8:00 a.m a 2:00 p.m)

City Mall, en el sótano 2, del 18 al 21 de octubre (8:00 a.m a 2:00 p.m)

Price Smart, El Sauce, del 18 al 21 de octubre (10:00 a.m a 4:00 p.m)

Basílica de Suyapa, el 24 de octubre de 2021 (8:00 a.m a 12:00 p.m)

Choluteca

Clínica Regional del IHSS, del 18 al 22 de octubre de 2021 (7:00 a.m a 1:00 p.m)

Siguatepeque

Clínica Regional del IHSS, del 18 al 22 de octubre de 2021 (8:00 a.m a 2:00 p.m)

Catacamas

Clínica Regional del IHSS, del 18 al 22 de octubre de 2021 (7:00 a.m a 2:00 p.m)

Juticalpa

Clínica Regional del IHSS, en el Hospital San Francisco, 18 al 22 de octubre de 2021 (De 8:00 a.m a 2:00 p.m)

LE PUEDE INTERESAR: Honduras vive la época más mortal de los últimos 11 años por el covid19

Danlí

Clínica Regional del IHSS, 18 al 22 de octubre de 2021 (De 8:00 a.m a 3:00 p.m)

El Paraíso

Clínica Regional El Paraíso, 18 al 22 de octubre de 2021 (De 8:00 a.m a 3:00 p.m)

San Pedro Sula

Oficinas Regionales SPS, 18 al 22 de octubre de 2021 (De 8:00 a.m a 12:00 p.m)

Choloma

Oficinas Regionales del IHSS, 18 al 22 de octubre de 2021(De 8:00 a.m a 03:00 p.m)

Tocoa

Clínica Regional del IHSS, 18 al 22 de octubre de 2021 (De 8:00 a.m a 1:00 p.m)

Villanueva

Clínica Regional del IHSS, 18 al 22 de octubre de 2021 (De 7:00 a.m a 1:00 p.m)

El Progreso

Clínica Regional del IHSS, 18 al 22 de octubre de 2021 (De 8:00 a.m a 3:00 p.m)

VEA TAMBIÉN: Más de 60 mil hondureños recibirán dosis de refuerzo anticovid-19