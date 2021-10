¿Por qué Franco Reyes no estará en la segunda temporada de Pasión de Gavilanes?

MEDELLÍN, COLOMBIA.- La confirmación del elenco de la segunda temporada de Pasión de Gavilanes emocionó a muchos seguidores de la telenovela colombiana, pero la ausencia de Michael Brown, actor que protagonizó a Franco Reyes, entristeció a otros.



Hasta el momento el actor argentino no ha hecho una declaración oficial tras la confirmación de las grabaciones de la producción original de Telemundo. Sin embargo, hace varios meses, durante una entrevista Brown, dejó ver que ya había cerrado ese capítulo en su vida y que volver a una historia antigua no le llama la atención.



"Yo decidí no hacerla. Me parece que cada uno es dueño de sus decisiones. Me da la impresión de que fue un proyecto muy exitoso y yo soy partidario de que las cosas hay que dejarlas, o sea así como saber disfrutarlas y sacarles ese jugo, me parece que hay que dejarlas volar también y que tiene mucho riesgo", relató.

Y agregó: "Me parece que está increíble y que la experiencia para ellos va a ser increíble, volver a verse después de tanto tiempo, pero a mí me pasa que me encuentro con historias muy interesantes en mi camino y volver a una historia antigua hoy no me llama la atención".



El famoso actor era el novio de Sarita Elizondo, interpretado por Natasha Klauss, por lo que ahora muchos se preguntan qué pasará con ese romance en la nueva entrega.



Sin embargo, parece que Michel Brown estuvo muy pendiente de la noticia de Telemundo sobre la telenovela, pues no dudó en comentar una publicación.



"El 21 de octubre del 2003 salió al aire Pasión de gavilanes, historia que hizo visible la carrera de muchos de nosotros, que impulsó la de otros y a todos los que hicimos parte nos convirtió en una tendencia mundial conquistando los hogares y los corazones del mundo entero. Hoy 18 años después en el mismo mes de estreno damos orgullosamente la noticia oficial de nuestro reencuentro. No saben la felicidad de verlos", escribió Klauss en un post en Instagram.



Minutos después, Michel le respondió con emojis de corazón.