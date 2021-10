Pedro Troglio: "Nunca pensé que iba a venir a Honduras a dirigir"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde su deseo de salir campeón en un equipo fuera de Argentina hasta revelar que quiere dirigir a una selección en un mundial fueron algunas de las confesiones de Pedro Troglio, director técnico de Olimpia, a un medio internacional.



En una conversación con el portal Tercer Fútbol de Ecuador, el Troglio habló sobre su presente y explica que haber venido al Olimpia son de las mejores cosas que le han pasado.



"Nunca pensé que iba a venir a Honduras a dirigir, la verdad que yo buscaba, como me pasó en Gimnasia, salí tres veces subcampeón y parecía que no servía", comenzó diciendo en la charla el estratega argentino.



"En Argentina estaba difícil poder dirigir a Boca y a River, entonces fui a Paraguay y salí campeón con Cerro Porteño. Acá en Olimpia cuando se dio esta posibilidad hacía ocho campeonatos que no salía campeón y dije: es el lugar ideal, están necesitados y tuvimos la suerte de salir tres veces campeones", detalló.



"Después también me seducía el tema de la Concacaf, tuvimos la suerte de meternos entre los cuatro mejores de la Concacaf Champions, ahí eliminando a equipos de la MLS, últimamente ganando el Azteca", agregó.



Selección...

Sin embargo, pese a los logros de Troglio en el quipo hondureño sus aspiraciones como director técnico van más allá, pues él espera poder dirigir a una selección aunque según el ese tema no lo desespera.



"Hay una realidad, también me gustaría de la misma manera que jugué un Mundial como jugador algún día dirigir un Mundial como técnico", reveló.



"Estaría bueno porque sería como completar todo, no lo veo como algo imposible, lo veo como una posibilidad a futuro, pero tampoco es que estoy esperando que sea mañana, que sea cuando tenga que pasar y si no es, paciencia", concluyó.



El exitoso técnico de los Leones pasa por un mal momento en la Liga Nacional donde está posicionado en quinto lugar de la tabla de posiciones con 22 puntos, siete menos del primero que es Vida, equipo con el que pedió 1-2 en la pasada jornada.