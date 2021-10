EEUU: Madre desconecta a su hijo de 10 años tras sufrir gangrena producto de la covid-19

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Un niño de tan solo 10 años de edad falleció la tarde del pasado miércoles, luego de sufrir complicaciones relacionadas a la covid-19, entre ellas una gangrena que le apareció en ambas piernas.

El pequeño Zyrin Foots ingresó al hopistal el pasado 30 de septiembre, donde se le diagnosticó virus sincitial respiratorio (VSR) y síndrome inflamatorio multisistémico, conocido como MIS-C cuando se encuentra en niños. Esta enfermedad se presenta como una afección en la que diferentes partes del cuerpo pueden inflamarse. Muchos de los niños que la han padecido también tuvieron covid-19 o han estado cerca de alguien con el letal coronavirus.

Tales padecimientos hicieron que el corazón de Zyrin no bombeara suficiente sangre a sus extremidades, provocando que desarrollara una "gangrena en las piernas".

De acuerdo a Ashley Engmann, tía del menor, los médicos plantearon a su madre la posibilidad de amputarle las extremidades o -en su defecto- retirarle los aparatos de apoyo vital a su hijo.

"Le dieron a mi hermana una opción: amputarle las piernas y los brazos o dejarlo ir... Sin la amputación, no tiene ninguna posibilidad de vivir. Con ella, tiene un 25 por ciento de posibilidades", dijo Engmann al canal KTRK-TV.



No obstante, debido a la trágica situación, su hermana decidió retirar a Zyrin del soporte vital, "porque eso es lo más humano y compasivo que puede hacer por su hijo", manifestó la mujer.

La familia del niño dio a conocer la creación de una campaña en GoFundMe para costear los gastos médicos y sus funerales. De momento ya suman unos 28,000 dólares.

Foto de Zyrin Foots. Cortesía: GoFundMe



"Me comunico porque no tenemos forma de pagar todo lo que está por venir. Mi hermana tiene una discapacidad permanente y no hay seguro de vida. Si encuentras en tu corazón la voluntad de ayudarnos, siempre estaré agradecida. Gracias a todos y que Dios los bendiga", escribió Engmann.

Según se conoció, la madre de Zyrin también había sufrido recientemente la pérdida de otro hijo, luego de ser atropellada con seis meses de embarazo. A sus hermanos le sobrevive Zaiden, el menor de los tres.

