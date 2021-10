Emilio Izaguirre no descarta un llamado a la Selección de Honduras  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Emilio Izaguirre, lateral de mucha experiencia en el Marathón, conversó sobre lo que dejó la gestión de Fabián Coito y el futuro del nuevo entrenador de la H, Hernán Darío Gómez.



El ex de Motagua dijo que "lo importante es que siga el proyecto y los muchachos que estén sigan creyendo que se puede, que crean en Dios que esto se va sacar adelante".



En lo que respecta a la llegada del 'Bolillo' Gómez, esto dijo el jugador del Marathón. "Es un técnico de experiencia y en las eliminatorias no nos equivoquemos, se necesita experiencia, en mi caso tuve 10 o 15 jugadores y éramos cinco jóvenes. Creo que aquí nos equivocamos en ese proceso, esto no es Copa Oro, partidos amistosos, no es Sub-23, y más Honduras que carece de jóvenes crack que están en el Chelsea y ellos no tienen ese tipo de partidos de esa clase".

Crítica a Coito

Fabián Coito, quien se despidió de los aficionados hondureños hace algunas horas a través de una carta en las redes sociales, el lateral dijo la gestión del uruguayo tuvo algunos errores. "Se tiene que ir mezclado y creo que ahí fue donde se confundieron, al profe Coito le faltaron jugadores de experiencia, valorar y respetar eso. Costa Rica tiene la defensa, volantes y delanteros de experiencia en cada línea y es más factible que los jóvenes se acoplen", acotó el jugador.



Si llegara a ser convocado por Dario Gómez, esto dijo el exseleccionado nacional. "Yo estoy activo, estoy disfrutando, hacer bien las cosas y lo que venga sea la voluntad de Dios. La Selección me dio muchas cosas positivas en mi vida, amo mucho al país para

representarla".