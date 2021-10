Demi Lovato dice que es ofensivo llamar "aliens" a los extraterrestres

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- La cantante Demi Lovato causó revuelo en las redes sociales al decir que llamarle "aliens" a los extraterrestres es despectivo.



La exestrella de Disney aseguró, durante una entrevista, que no cree que los seres de otro planeta pretendan hacerle daño a los humanos y que de hecho son amigables.



"Realmente creo que si hubiera algo ahí fuera que quisiera hacernos eso, ya habría ocurrido. Creo que tenemos que dejar de llamarlos "Alien" porque este es un término despectivo, por eso me gusta llamarlos E.T.", dijo la cantante.



El documental "Unidentified" sigue a la joven artista, a su hermana Dallas y a su mejor amigo Matthew en su búsqueda por "la verdad sobre el fenómeno OVNI".

Lovato aseguró que con su documental quiere explicarle al mundo "lo mucho que necesitamos cuidar nuestro planeta y lo mucho que necesitamos aprender a expandir nuestra conciencia".



Demi aseguró que durante su viaje a al Parque Nacional Joshua Tree en busca de extraterrestres hizo contacto con uno de ellos y la experiencia fue alucinante.



"Durante los últimos dos meses he profundizado en la ciencia de la conciencia y he experimentado no solo paz y serenidad como nunca antes había conocido, sino que también he sido testigo de los avistamientos más increíblemente profundos, tanto en el cielo como a metros de mí”, explicó la artista.