ONG: No hay voluntad para resolver contaminación en el Golfo de Fonseca   

CHOLUTECA, HONDURAS.-Las toneladas de basura siguen cayendo en la parte baja del Golfo de Fonseca sin que nadie haga algo por evitar el grave daño a la vida marina.



EL HERALDO dio a conocer en febrero de este año la contaminación que generan las toneladas de residuos sólidos y hospitalarios que son arrastrados por los ríos Goascorán, Nacaome, Choluteca y Guasaule hasta el océano.



Gran parte de esa basura proviene de El Salvador, lo que provoca que se forme una isla de basura en la Bahía de Chismuyo, causando la muerte de mariscos y afectando la actividad pesquera de unas 10 mil familias de los municipios de Alianza, Nacaome y San Lorenzo por el departamento de Valle y de Marcovia, Choluteca, Namasigüe y El Triunfo en Choluteca.



Sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado ninguna acción para solucionarlo.



Cabe mencionar que el problema se origina en los municipios de la parte alta de los departamentos de Francisco Morazán, El Paraíso, La Paz y Valle, desde donde se tiran toneladas de desechos y químicos que van a desembocar al Golfo de Fonseca.



“Es un problema que necesita una decisión política de los alcaldes y cancillerías de Honduras y El Salvador para que la basura que viene de El Salvador no llegue aquí y hacer medidas de contención, pero el tema de desembocadura es que tiene aguas comunes por ser binacional”, dijo Dina Morel, directora del Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (Coddeffagolf).



Otros sectores de protección del Golfo creen que no existe voluntad política para resolver este problema ambiental.

Luis Turcios, director regional de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente), expresó que en el recorrido que hicieron en la desembocadura del río Goascorán no encontraron suficientes evidencias para proceder.



“No se pudo comprobar que existiera ese tapón de basura porque no había evidencia de sedimentos, debido a la descarga del río Goascorán hace que no se acumulen grandes toneladas de plástico en este período de invierno”.



No obstante, informó que volverán a hacer un segundo recorrido entre los meses de enero y mayo de 2022, cuando el caudal de río Goascorán baja e históricamente sí se acumula la cantidad de basura.