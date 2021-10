Bolillo Gómez: "Que Honduras esté en último lugar es engañoso, faltan 24 puntos"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El nuevo entrenador de la Selección Nacional de Honduras, Hernán Darío "Bolillo" Gómez, ya se muestra muy ansioso por llegar al país y comenzar a trabajar para los partidos eliminatorios de noviembre ante Panamá y Costa Rica.



El estratega cafetero arribará al territorio nacional el miércoles y contó los detalles que lo llevaron a aceptar el reto de tomar las riendas de la Bicolor, con la cual tratará de revertir el mal arranque en las eliminatorias de la Concacaf rumbo a Qatar 2022.

El "Bolillo" explicó que el panorama para la H no es nada alentador en estas clasificatorias, pero en una entrevista con el programa "Cinco Deportivo" adelantó que harán todo lo posible por luchar por los 24 puntos que aún quedan en disputa.



"Honduras no es el último equipo en Centroamérica, ha ido a Mundiales, que esté en estos puestos es engañoso y hacen falta 24 puntos. Yo voy a llegar y conocer por qué Honduras no está peleando los primeros puestos", expresó Gómez.



Por otra parte, el nuevo DT de la H no escondió que desde el momento en que se hizo oficial su llegada a la dirección técnica tiene la mente puesta en conocer el entorno y los futbolistas que podría llegar a convocar próximamente.



"Me he reunido con el preparador físico mirando un montón de cosas de estadísticas, convocatorias, partidos he visto y todo esto lo venimos analizando. Lo primero es la cabeza, los partidos que faltan en noviembre, enero, febrero y la responsabilidas".

"No voy a engañar a la gente"

Hernán Gómez reconoció que la situación de Honduras en la octagonal final no es nada alentadora, ya que marcha en el último lugar con apenas tres puntos sumados y con ocho partidos por delante en donde no tiene margen de error.



"Muy complicado y faltan 24 puntos. Yo quiero estar allá, no voy a engañar a la gente, uno conoce a los jugadores entrenando y en las selecciones es importante ser un buen líder. Si ganamos los partidos seguidos se puede, pero sí la tenemos complicada", reconoció Gómez.



Sobre el complicado panorama para la Selección, el "Bolillo" mencionó que debe trabajar como un buen líder y transmitirle eso a los futbolistas de cara a los siguientes compromisos en la eliminatoria.



"Tengo que trabajar esto como un buen líder porque el futbolista siempre lo está mirando a uno, qué cara tengo, ellos lo huelen y lo primero que ellos harán cuando yo llegue es ver si este sabe o no sabe y creo que Honduras tenía un buen técnico, le veía un trabajo un orden y no solo adentro del campo, sino afuera, en su vida y esos valores suman para que sean mejores futbolistas", dijo.

"Se han perdido las localías"

El colombiano fue consultado por el tema de los partidos en casa a nivel de selecciones, ya que se considera que si una escuadra nacional quiere clasificar a la Copa del Mundo debe hacerse fuerte ante su afición, sin embargo Gómez opina distinto, señalando que este factor se ha perdido en los últimos años.



"Para mí local es Bolivia en la altura, es Panamá con la humedad, en San Pedro Sula también es bravo jugar y nosotros como hondureños sabemos jugar en Panamá. Soy de los pienso que a nivel de selecciones ya se perdió esa localía. Para mi se ha perdido la localía a no ser la altura, demasiada humedad, pero tenemos una plaza brava como es San Pedro Sula".

