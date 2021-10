El mensaje que le envió Kilvett a Suyapa Figueroa: Será bienvenida en el PN  

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Después de que Suyapa Figueroa dijera que la denominada Alianza del pueblo era una "torpeza" de los candidatos Salvador Nasralla y Xiomara Castro, el dirigente del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, le envió un mensaje a la doctora.



“A la doctora Figueroa, bienvenida al movimiento del hombre que no va a cambiar nunca su palabra, 'Papi a la Orden', que será el próximo presidente de Honduras”, expresó el nacionalista en Radio América.



Además, reiteró que si se siente traicionada es porque sus convicciones no son afines al Partido Libre.

“Es totalmente bienvenida la doctora si está molesta porque se siente traicionada porque no comulga con los intereses de Libertad y Refundación (Libre). Arrepiéntase señora Figueroa y será bienvenida al Partido Nacional, porque queremos tener a los mejores hondureños y mujeres para construir una mejor Honduras para nosotros, nuestros hijos, nietos y padres”, recalcó.



Finalmente, Bertrand pidió a todos los que también se sintieron traicionados por Salvador Nasralla al unirse al Partido Libertad y Refundación, que se acerquen al Partido Nacional, porque su casa "es suficientemente grande para todos los hondureños”.

Figueroa se retractó

Tras haber tildado de "torpeza" la alianza de hecho que hizo Salvador Nasralla con Xiomara Castro, la candidata a diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Suyapa Figueroa, se retractó y saludó la unión entre ambos partido políticos a nivel presidencial.

En una entrevista, Figueroa aseguró que el audio, donde dijo que "jamás había visto tanta torpeza" fue sacado de contexto, ya que no se refería a la decisión que tomó Nasralla.

"Sobre las declaraciones del audio, no son declaratorias, en realidad yo voy decir: Ese audio está fuera de contexto, ese audio fue filtrado y publicado como declaraciones; esas no son declaraciones, hay que ser enfáticos en eso, eso nunca fueron declaraciones y más bien fue una falta de ética que un periódico haya publicado como declaración un audio filtrado que era a lo interno y que estaba descontextualizado del tema que estábamos discutiendo que había descontento de la forma en que no se había socializado esa unidad , esa alianza”, expresó.