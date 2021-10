Revelan dónde permanece "escondida" Adela Noriega

Adela Noriega no tiene redes sociales por lo que no se sabe nada de ella desde que finalizó las grabaciones de 'Fuego en la sangre'.

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- 13 años después de haber desaparecido de la televisión y generar varias rumores sobre su paradero, trascendió que la protagonista de telenovelas, Adela Noriega, vive en Estados Unidos.



Fue durante una plática entre Gabriela Spanic y Alicia Machado, en el programa "La casa de los famosos", que se conoció el lugar dónde permanece "escondida" Noriega tras haberse alejado del ojo público.



"De Adela no he sabido nada, desapareció", dijo Spanic, pero la exMiss Universo contestó "No, ella vive en Weston (Florida)".

De inmediato, la protagonista de "La Usurpadora" preguntó "¿Y qué hace?". Sin embargo, no recibió la respuesta que esperaba, porque Machado no dio más detalles y solo dijo: "De repente te la encuentras a veces por ahí".

Desaparecida

Desde que protagonizó "Fuego en la Sangre" no se supo mucho de Adela Noriega y son muchas las especulaciones que hay sobre ella.



Hace unos años Gustavo Adolfo Infante aseguró que Noriega vivía en México y no en Miami y que había cambiado los melodramas para dedicarse a los bienes raíces.

También se dijo que la decisión de abandonar la actuación se derivó de la relación que mantuvo con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, con quien habría tenido un hijo.



Mucho se ha especulado de que la actriz regresará a la televisión de la mano de Carla Estrada.