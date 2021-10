Así fue como Adele logró bajar más de 99 libras

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- La cantante Adele se refugió en escribir nueva música y en el ejercicio para mejorar su estilo de vida, salud y figura luego de atravesar su divorcio con Simon Konecki.

La artista británica quería convertirse en una persona "más fuerte" y alejarse de los vicios, sobre todo del teléfono móvil porque era adicta a él.



La intérprete de Easy on me confesó que para perder peso inició a hacer ejercicio dos o tres veces al día, acompañado de una buena alimentación.



Según Adele, desde que inició este nuevo "estilo de vida" comenzó a realizar pesas por las mañanas, por las tardes sale a caminar o practica boxeo y en la noche hace cardio, sobre todo en la bicicleta elíptica.



Bajar más de 45 kilos -99 libras- no lo hizo por su cuenta, por lo que contrató a Gregg Miele, un entrenador personal al que considera "una verdadera inspiración".

La famosa dijo que ha pasado más tiempo con Miele en los últimos tres años que con cualquier otra persona.



Asimismo, reveló que la alimentación saludable fue clave y no una dieta estricta como trascendió hace unos meses que reapareció en las redes sociales.

Entre las prioridades de Adele para perder peso sobresale dejar el alcohol porque comprobó que no iba ayudarle a lograr su meta. Además, no quería que la recordaran de esa forma y que su legado en la música se opacara.



La artista dijo que tal vez algunos se sus seguidores pierdan "la conexión" que sentían con ella por su nuevo peso, pero la decisión de este cambio fue solo por salud.



Adele aseguró que su cuerpo "ha sido cosificado durante toda mi carrera" y "no solo ahora". Reconoció que su transformación "pueda sorprender" a más de uno. Sin embargo, recordó a sus seguidores que sigue "siendo la misma persona".

Actualmente, Adele vive en California y tiene una relación con Rich Paul, el publicista de LeBron James y está a punto de publicar su nuevo álbum "30".