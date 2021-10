Alejandra Espinoza denunció negligencia médica tras su hospitalización

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La conductora del programa Nuestra Belleza Latina (NBL), Alejandra Espinoza, denunció que fue víctima de negligencia médica tras ser hospitalizada hace más de una semana por sufrir una parálisis facial.



La guapa exreina de belleza reveló, a través de un podcast, que el médico que la atendió le dio un medicamento muy fuerte para atender otra enfermedad que ella no tenía. Al final el mal diagnóstico le provocó serias secuelas.



“El neurólogo del hospital en donde a mí me internan, ese neurólogo fue un muy mal neurólogo porque me comenzó a medicar como si a mí me hubiese dado un ataque de epilepsia, o sea, el medicamento era muy fuerte”, comentó.



Agregó: “Todo lo que hizo ese médico fue negligencia, todo lo que él hizo. No, yo de ahí ya tengo una lista apuntada de lo que él hizo (...) Nadie sabía decirme nada, llegaban mis exámenes y me decían ‘todo está bien’, pero el doctor decía ‘pero yo creo que por aquí va la cosa’ (...) Cada cosa que él me decía era peor”.

Estrés

Además de lidear con los síntomas del parálisis facial, Espinoza tuvo que enfrentarse a un episodio de estrés originado por el mal diagnóstico del médico. Sus molestias y síntomas se complicaron, por lo que al final terminó siendo algo más emocional que físico.

Vea aquí: Alejandra Espinoza tras ser hospitalizada: 'Han sido días bien difíciles'



Además, confesó que cuando le realizaban tantos análisis y exámenes médicos pensó mucho en su futuro, su vida y su familia.



En el hospital le dijeron que era víctima de una migraña silenciosa que no le causó dolor, pero sí otros síntomas.



“Esa migraña me hizo mal. Hizo que me diera una parálisis de dos días, sin embargo, hay personas a las que les puede pasar algo peor”, dijo.



Además, invitó a sus seguidores a prestarle atención a los malestares del cuerpo, sobre todo a los dolores de cabeza. “Lo que no es normal en tu cuerpo, hay que ponerle cuidado, sinceramente. Les digo, no me gusta victimizarme, no he hecho siquiera algún mensaje en mis redes sociales porque se me hace un poquito incómodo, pero lo que si quiero es agradecerle muchísimo a la gente que me ha escrito”.



Alejandra sigue en tratamiento, pero buscó ayuda de otro neurólogo que señaló como incorrecto el procedimiento al que había sido sometida con anterioridad.



La guapa mexicana ha permanecido alejada de las cámaras y hasta ahora se desconoce cuándo volverá a NBL.