TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Siete minutos después de que ellos y sus testigos firmaran la documentación pertinente, Adrián López y Katherine Reyes sellaron su matrimonio civil con un apasionado beso en la alcaldía del municipio de Santa Lucía, en Francisco Morazán.



Eran las 4:17 de la tarde del viernes 4 de diciembre de 2020 cuando los recién casados afirmaron que, después de ocho años de noviazgo, finalmente vivirían con la legalidad de su amor, que fue concretado en la pandemia, que les impidió festejarlo como ellos deseaban.



“Habíamos desistido por el covid, pero nos aferramos al deseo que teníamos de casarnos, por eso la boda fue a última hora, cerrando el año sin una gran fiesta”, argumentó López, quien junto a Reyes, de 26 años, fueron una de las casi 27,000 parejas que se casaron durante diciembre en los últimos 10 años en Honduras.

A la baja

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus estudió los matrimonios en Honduras inscritos desde el 1 de enero de 2011 al 30 de septiembre de 2021 a través de la solicitud de información SOL-RNP-239-2021.



El estudio de este equipo halló que, como punto principal, con el paso de cada año (a excepción de 2011, 2012 y 2013) los matrimonios registrados cayeron, especialmente en 2020, cuando se vivió el confinamiento y, también, un poco el desconfinamiento como parte de la reapertura económica.



No obstante, la inscripción de matrimonios comenzó a crecer en comparación a 2020, pese a que hace falta menos dos meses y medio para que culmine este año.

En 2013 se dio la explosión de matrimonios: con 28,883 fue el año con más legalizaciones del amor, abajo, por un pequeño margen, 2011, con 28,159.



Y los departamentos donde los individuos se casaron en mayor cantidad fueron Cortés, con el 21% de total de las inscripciones, y Francisco Morazán, con el 19%.



Otra de las peculiaridades encontradas es que siempre, en el período investigado, la edad del hombre fue mayor a la de la mujer.



En 2019 fue cuando la edad promedio de los varones que se casaron fue de 38 años (la mayor), dos años menos de 2016, cuando era de 36 años.

Por ejemplo, Agustín Castro (nombre ficticio), de 67 años, acudió el jueves al Registro Nacional de las Personas () para tramitar la hoja que verificara su soltería, su estado civil, en función de que planea casarse con Lourdes Zelaya, de 40 años.“Luego de 15 años de vivir juntos y cinco hijos me quiero casar con ella”, expresó.En las mujeres, en tanto, la edad promedio más alta con la que se casaron fue de 33 años, casualmente en 2019, mientras que seguidamente en 2014, fue de 32 años.

Para el abogado especializado en el área civil, Cristian Zambrano, la personas no consideran el matrimonio como un estilo de vida.



“El matrimonio ya no es lo mismo, cada vez la gente prefiere casarse menos”, consideró.



EL HERALDO Plus intentó comunicarse con los magistrados del RNP, también con el equipo técnico que realiza las inscripciones de matrimonios, pero no se obtuvo respuesta.

Cambió el tiempo

Que cada vez las personas se abstengan al matrimonio es la muestra de que las parejas decidieron formar un vínculo sin la necesidad de legalizarlo, aseveró el pastor German Flores.



“Antes se miraba el matrimonio como lo prioritario antes de estar con alguien, pero los tiempos han cambiado, las parejas ahora solos se juntan”, opinó.



“El acomodamiento ha hecho que muchas parejas estén en pecado porque el no casarse y tener una relación marital trae condena de parte de Dios”, exhortó.



Para Martha Almendares, su vida seguirá siendo fantástica mientras no se case con Carlos Bustillo, pese a que ella lo ve “como el amor de mi vida”.

Ni los 15 años de estar juntos ni el bebé que espera de él son motivos suficientes para que contraigan matrimonio.



“No lo veo necesario. Puedo ser feliz con el amor de mi vida sin casarme, sin involucrar el papeleo o el tema legal”, argumentó.



Aunque para los líderes religiosos Dios ordena que las parejas se casen para vivir bajo los preceptos, lo cierto es que -con el pasar de los años- son menos las parejas que legalizan su amor para evitar compromisos legales.

