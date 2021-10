"Muchos hablaron de Palmerola, pero nunca hicieron nada": JOH en inauguración

COMAYAGUA, HONDURAS.- El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, asistió este viernes a la inauguración del aeropuerto internacional Palmerola, el que se convertirá en la terminal aérea más grande del país.



El evento contó con la participación de representantes de la sede aeroportuaria, de la Cámara de Turismo de Honduras y del presidente, quien durante su discurso se refirió al futuro de oportunidades que le espera al país con el inicio de operaciones del nuevo centro.



"Hoy es un día histórico para Honduras y esta región central y toda Centroamérica. Hoy escribimos con letras de oro el nombre de Palmerola. Hoy le decimos al mundo: ¡Sí se puede!", comenzó diciendo el mandatario.

Seguido de los aplausos de los presentes, Hernández continuó: "Hoy le decimos al mundo que Honduras es una tierra de oportunidades y empleos. Palmerola es una realidad. Lo soñamos grande y lo hicimos".



El presidente también dijo que "estamos construyendo una Honduras que es el centro logístico de las Américas", pues argumentó que Honduras tiene la ventaja de estar cerca de los países con el mayor desarrollo del mundo.



Además, destacó que la estructura de 39,500 metros cuadrados coincide con la celebración del Bicentenario de Independencia patria.

El presidente también agregó que Palmerola no solo destaca por su tamaño e inversión, sino porque cuenta con todas las normas de la aviación mundial en seguridad, tecnología, entre otros.



Recordó que desde su gestión en el Congreso Nacional buscó "convertir a Honduras en un centro logístico. Algunos no entendían lo que queríamos decir y cuando me preguntaban yo les decía: Ser el centro logístico significa aprovechar la posición geográfica que nosotros tenemos, entre el norte y el sur. Posición privilegiada que Dios nos dio; aprovechar que tenemos dos mares, aprovechar que por avión estamos a dos horas más o menos del mercado de consumo más importante del mundo, por barco a escasos días, me refiero a Estados Unidos. Aprovechar que somos una región con recursos naturales sin comparación y que unida puede ser la séptima economía más grande de América Latina".

Nuevos proyectos

Hernández aprovechó para recordar que "muchos gobiernos hablaron de Palmerola, pero nunca hicieron nada", al tiempo que adelantó que el sueño de facilitar el tránsito por Honduras no solo parte de la inauguración del aeropuerto, sino que además se creará una ciudad aeropuerto en el valle de Comayagua con la operatividad de Palmerola y bajo un plan maestro elaborado hace dos años atrás por los alcaldes de la zona de influencia.

Además, detalló que la próxima semana comenzarán la construcción de los edificios de la Academia Militar de Aviación (AMA), que se encuentran en la Base Militar de Palmerola. Cabe mencionar que varios de los antiguos edificios de la AMA fueron destruidos para iniciar a construir el aeropuerto de Palmerola.

