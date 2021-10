Elsa Oseguera se muestra con la nariz fracturada ¿Qué le pasó?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La periodista hondureña Elsa Oseguera sufrió un accidente que la dejó con su nariz fracturada, mientras se disponía a pasar una tarde de diversión que más bien se convirtió en tragedia en Miami, Estados Unidos.

En su cuenta de Instagram, donde suele publicar muchas de sus actividades diarias, la hondureña realizó una transmisión en vivo y compartió con sus seguidores los momentos de tensión que vivió mientras jugaba una especie de lucha ficticia junto a su pareja Davis Flow y algunos amigos.

"Me quebré la nariz, mi gente, me fracturé mi nariz. Lo que pasó fue que donde estaba jugando estaba totalmente oscuro y choqué con una pared. Me duele mucho la cabeza, me duelen los dientes, me duele tanto que no puedo hablar bien, no me puedo mover mucho", dijo la periodista entre sollozos.

Según explicaron sus acompañantes, todo sucedió en cuestión de segundos cuando apenas comenzaba la segunda parte del juego, Oseguera gritó "¡Davis, me fracturé!" al topar de frente con un bordillo.

De modo que pausaron el juego para auxiliar a la exreportera, quien comenzó a sangrar de la nariz imparablemente, sin embargo, a través del video mencionado expresó que su mayor preocupación en ese momento fueron sus dientes. "La nariz tiene solución con una cirugía, pero me preocupé por mis dientes, me los revisé mil veces. Es un dolor insoportable, algo así me pasó en el 2003", recordó.

Mientras realizaba la transmisión que duró aproximadamente una hora, Elsa Oseguera recibió comentarios de apoyo de los internautas, quienes le desearon su pronta recuperación y lamentaron lo sucedido. También hubo quien la sacó de sus casillas y aseguraron que se trataba más bien de una excusa para acudir al quirófano.

"Me voy a poner hielo y a ver como avanza, me duele muchísimo. Estoy segura que estoy fracturada y si es así me voy a operar, no lo pienso dos veces, quiero una nariz bonita.", expresó.

Finalmente, Oseguera fue trasladada a un hospital de la zona para realizarse la inspección médica pertinente y posteriormente, buscar una solución a su caso.

