¿Recibió una oferta de la Fenafuth? Pedro Troglio acaba con los rumores

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante los rumores y la exigencia de la afición de que Pedro Troglio esté al mando de la Selección de Honduras, el mandamás de Olimpia aclaró este viernes que no ha recibido propuesta de la Federación de Fútbol de Honduras (Fenafuth).



Los murmullos sobre la eventual llagada de Troglio a la Bicolor surgieron desde que la Fenafuth separó a Fabián Coito del elenco catracho por los pésimos resultado en la eliminatoria rumbo a Qatar 2022.



VEA: ¿Cuánto ganó Fabián Coito por dirigir a la Selección de Honduras?



El argentino, tricampeón con Olimpia, no ha querido brindar declaraciones oficiales, pero sí ha tomado el tiempo para explicar que de momento no ha recibido ningún llamado de la Federación de Fútbol de Honduras para hacerle el ofrecimiento y es la razón por la cual prefiere guardar silencio, según Diario Diez.



Troglio se ha limitado a informar que Rafael Villeda, el presidente de la Comisión de Selecciones y el máximo dirigente del club al cual entrena, tampoco le ha comunicado en relación con el tema.



ADEMÁS: Pedro Troglio recibió oferta para dirigir a la "H"; el argentino quiere el proceso hasta 2026

Información argentina

Por otra parte, el exmundialista que ha tenido mucho éxito con Olimpia, ya se reunió con la Federación Nacional de Fútbol de Honduras (FENAFUTH) para un posible vínculo con la Bicolor, aseguraron medios internacionales.



Según el diario argentino TyC Sport: "Las exigencias de Troglio tienen que ver con lo deportivo: pidió el proceso mundialista de 2026 y el total control de la Sub 20. El dinero, por su parte, es algo que ya está arreglado".



DE INTERÉS: Con atractivos juegos y un clásico se disputará la jornada 14 de la Liga Nacional



"El ex DT de Gimnasia puso sus condiciones sobre la mesa y la decisión final se daría la semana que viene, luego de la fecha 14 de la Liga Nacional", informó el medio deportivo.



Entre tanto, de no confirmarse nada, Troglio tiene su mente puesta en Olimpia y mañana en enfrente al Vida en La Ceiba por la jornada 14 de la Liga Nacional.