La medida es para incentivar la vacunación, pero no tiene carácter de obligatorio, como el descuento de la tercera edad, plasmado en la ley del adulto mayor. No necesariamente será un descuento, sino que pueden ser promociones, regalías o trato preferencial

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El gobierno de Honduras llegó a un acuerdo con la empresa privada, especialmente con el sector turístico, para conceder descuentos a las personas vacunadas con las dos dosis anticovid.



Esta medida fue anunciada por el mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, tras llegar a un pacto el pasado 18 de agosto con los empresarios, las alcaldías y sociedad civil.



El titular de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), Epaminondas Marinakys, informó que el único requisito para acceder a los descuentos es presentar el carnet de vacunación, verificando las dos dosis contra el coronavirus.



El beneficio debe aplicarse en hoteles, restaurantes, lugares turísticos, centros comerciales y en partidos de fútbol, aunque no tiene la categoría de obligatoriedad, como el descuento de la tercera edad, plasmado en la Ley Integral de Protección al Adulto Mayor y Jubilados.



Los beneficios no necesariamente son rebajas, sino que pueden ser promociones, regalías, incentivos o trato preferencial, según explicaron representantes del rubro a EL HERALDO Plus.



El presidente de la Asociación Hondureña de Pequeños Restaurantes, Kenneth Rivera, dijo al equipo de Fact Checking de EL HERALDO Plus que no todos los restaurantes están brindando descuentos al presentar el carnet de vacunación.



“En diferentes comercios del sector turismo, hoteles, algunos restaurantes y en diferentes lugares, están dando algún tipo de descuento o un trato preferencial para los que muestran su carnet de vacunación en el día”, precisó.



“En la noche ya sabemos que si la gente muestra su carnet, pues no le aplica el toque de queda”, aclaró.



De igual manera, mencionó que dichas promociones ya se están dando en varios lugares y que cada negocio lo aplica conforme sus criterios, porque no es una medida generalizada.



A su vez, Ricardo López, representante de la Asociación de Agencias de Viajes, aseguró que rifarán paquetes aéreos entre la gente que tenga sus dos vacunas.

En Honduras, el 33 por ciento de la población meta ya se aplicó el esquema completo de inmunización, que se traduce en 2.3 millones de vacunados.

Fin al toque de queda

Por medio de un comunicado oficial, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) suspendió el toque de queda desde el pasado 1 de octubre para recuperar la economía nacional luego del confinamiento de 2020 por la pandemia del nuevo coronavirus.



Esa acción comenzó, en primera instancia, como un hecho aplicable para el pasado Feriado Morazánico, con el afán de motivar a la población a hacer turismo.



Pero en virtud del proceso de cobertura, las autoridades decidieron dejar en vigencia la disposición.

Conclusión

Los representantes del rubro turístico confirmaron que llegaron a un acuerdo con el gobierno para otorgar incentivos a los clientes que porten el carnet que cosigna haberse aplicado las dos dosis contra el covid-19.

En virtud que el acuerdo para dar beneficios no tiene carácter obligatorio y no necesariamente es un descuento, como el de la tercera edad, este medio califica la afirmación como Ni sí, ni no .