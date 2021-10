¿Por qué es necesario poner un techo económico a las campañas políticas?

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Poner un límite de gastos por propaganda política fue la manera más diplomática que encontraron las autoridades para regular las campañas financiadas por el narcotráfico y corrupción.

Sí, hay un límite, pero es muy difícil medir donaciones o “pagos en especie”, cuestionó el economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda.



El experto se refirió a las donaciones de comida, traslados en buses y hasta pago de publicidad que reciben algunos políticos y que, muchas veces, no se incluye en la liquidación de gastos por propaganda.



Además, nadie sabe quiénes son los financiadores, por lo que genera dudas al hablar de transparencia.

Liquidación de fondos

Solo en las elecciones internas hubo una enorme lista de precandidatos que no presentaron su informe de gastos por propaganda. La Unidad de Política Limpia publicó los nombres, muchos ganaron la candidatura de cara a las elecciones generales del 28 de noviembre de 2021.



Apenas pasaron unas semanas de ese incidente y el Congreso Nacional reformó la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos paraexonerar a los morosos. Cusiosamente, la reforma se realizó en una sesión de emergencia el mismo día que juagaba la Selección de Honduras contra Costa Rica.



Con estos cambios, todos los precandidatos señalados de no ser transparentes fueron beneficiados con 30 días más para presentar la liquidación, a partir del 7 de octubre de 2021.



Según la Ley, los aspirantes a un cargo de elección popular que no rindan cuentas son sancionados, sometidos a procesos judiciales y hasta pueden perder su derecho al cargo.



Sin embargo, con las modificaciones las multas pasaron de 50 salarios mínimos a 15 para los aspirantes a la presidencia, 10 salarios para los diputados y cinco para los que buscan una alcaldía.



Para Ismael Zepeda no solo se trata de una reducción en las multas, sino que también dan más plazo para que los aspirantes a un cargo de elección popular puedan presentar sus informes.



Para Ismael Zepeda no solo se trata de una reducción en las multas, sino que también dan más plazo para que los aspirantes a un cargo de elección popular puedan presentar sus informes.