Aprueban otros L 140 millones para la apertura de Palmerola

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La apertura apresurada del Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua, más reparaciones en Toncontín, ambos del mismo operador, le costará al pueblo hondureño más de 140 millones de lempiras.



El equipo de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus comprobó que mediante el decreto ejecutivo PCM-099-2021, publicado hace apenas 15 días, es decir, el 1 de octubre, se aprobaron 5,784,782 dólares -es decir, más de 140,280,963.5 lempiras- para la puesta en marcha de Palmerola.



El artículo uno del sorpresivo decreto ordena a la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep) acatar las recomendaciones del informe técnico emitido por la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC).

Este consiste en el plan de tareas para iniciar la transición de las operaciones de los vuelos nacionales e internacionales en el Aeropuerto Internacional de Palmerola a partir del día 15 de octubre de 2021, en consecuencia, a partir de este viernes.



El mismo documento establece que el inicio efectivo de las operaciones será en un plazo de entre 30 y 45 días posteriores al 15 de octubre, esto quiere decir que las aerolíneas podrían iniciar sus operaciones hasta inicios de diciembre, después de las elecciones generales.



De los 140 millones de lempiras, 52.9 millones serán destinados para Palmerola, mientras que 87.3 millones se asignarán a Toncontín.

Operaciones de Palmerola

Durante el próximo mes y medio, una vez hecho el lanzamiento de Palmerola, comenzarán las evaluaciones y comprobaciones por parte de las autoridades de aeronáutica nacionales y extranjeras, que verificarán el cumplimiento normativo y las condiciones mínimas de seguridad para permitir las operaciones aéreas.



Para la puesta en marcha “anticipada” de la terminal comercial de Palmerola hace falta el balizamiento (señalización e iluminación) móvil provisional.



Para no desaprovechar esta inversión, cuando Palmerola haga el reemplazo del sistema definitivo, este será reutilizado en otro aeropuerto o aeródromo del país.



Dentro de las obras para el inicio anticipado de Palmerola se incluye la postería, cableado, transformadores, reguladores y demás accesorios para transmitir fluido eléctrico a los aeropuertos, tanto para el lado terrestre como el lado aire de Palmerola.

También se prevé invertir en una estación depuradora de aguas residuales móvil “provisional” para la nueva terminal internacional que sustituirá a Toncontín.



El mismo decreto instruye a Insep realizar las acciones correspondientes en el marco de la normativa legal vigente para reorientar del presupuesto aprobado a la institución, a fin de financiar el equipamiento o construcción, supervisión, instalación y operación del equipo y obras necesarias para poner en funcionamiento de forma anticipada el Aeropuerto Internacional de Palmerola.



La orden es que sea por un monto estimado de 2,184,782 dólares, es decir, alrededor de 52.9 millones de lempiras.

Toncontín

El artículo cuarto del mismo decreto manda a iniciar el proceso de reparación del pavimento del campo aéreo del aeropuerto Toncontín por un monto estimado de 3.6 millones de dólares, o su equivalente: 87.3 millones de lempiras. También procede de las partidas presupuestarias de Insep.



La determinación se hace pese a que el mismo Estado decidió otorgar las operaciones de Toncontín a Palmerola International Airport (PIA), mismo operador de la nueva terminal en Palmerola, Comayagua.



Roberto Pineda, titular de Insep, declaró el jueves a EL HERALDO Plus que la transición de Toncontín a Palmerola está definida en tres fases: la primera es el inicio de obras, el segundo es el migratorio y el tercero de migración.

Se tiene previsto iniciar con la terminal avanzada en toda su estructura en un 85 por ciento y se espera que a finales del 15 de noviembre esté lista para el proceso de operación.

Las obras del concedente prácticamente las está haciendo el concesionario, solo los trabajos del campo de vuelo los hace específicamente Insep, explicó.



Sobre el decreto 099-2021 donde se aprueba la partida de 140 millones de lempiras para facilitar las operaciones de los dos aeropuertos, Palmerola y Toncontín, operados por un ente privado, Pineda justificó que “es un apoyo a toda la operación que significa Palmerola y que significa que entre en el país con todas las condiciones establecidas”.



¿Son fondos públicos adicionales a 46.2 millones de dólares aprobados en el 2019?, cuestionó EL HERALDO. Pineda confirmó que “estos son fondos adicionales que son para obras adicionales que han surgido dentro del proceso constructivo”.

Según el funcionario, esto se debe a que el proyecto es complejo, en el que interactúan muchas entidades y en el proceso constructivo han salido muchas situaciones que han hecho lógicamente que los proyectos tengan otras opciones que piden los organismos internacionales.



Sobre los 3.6 millones de dólares para mejorar la pista de Toncontín, la cual ya es manejada por PIA, Pineda solo explicó que se está trabajando en el proceso de mejorarla porque ha estado deteriorada por mucho tiempo.



¿Pero si las operaciones las tiene el mismo concesionario de Palmerola, no les corresponde a ellos hacer esa inversión?, consultó de nuevo EL HERALDO Plus. “No, en este momento no se le ha dado prácticamente Toncontín a Palmerola, lo que estamos haciendo es lo que dice el decreto, y hacer las obras que nos corresponden para tener en condiciones aceptables y óptimas Toncontín para los vuelos nacionales y también privados”, se libró. Defendió que el atraso de las obras se debió al paso de los fenómenos naturales Eta y Iota y por la pandemia de covid-19, lo que provocó el atraso en la llegada de los equipos.

