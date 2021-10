Estados Unidos designa como fugitivo al presunto narco hondureño 'Volantillo'

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La justicia de Estados Unidos designó como fugitivo por narcotráfico al hondureño Whalter Alexander Ramos Rivera, alias “Volantillo”.



Los documentos federales de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida establecen que “el 20 de junio de 2019, se presentó una acusación y el caso se asignó al azar al juez Robert Scola. Se emitió una orden de arresto para el imputado y debido a que no ha comparecido inicialmente, se le transfiere a la condición de prófugo”.



La solicitud de extradición de “Volantillo” ya tiene nombrado un juez, no obstante, no ha sido detenido por la Policía Nacional.



Los reportes de Inteligencia del Estado revelan que Ramos Rivera se refugia en la zona atlántica del país y el valle del Aguán.

Estados Unidos lo considera un peligroso narcotraficante que desde 2006 extendió sus operaciones a Colombia, Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México, por lo que puja por su pronta extradición.



Un informe de Inteligencia de agentes antinarcóticos del año 2015 dice que Ramos utiliza los permisos de pesca que da la SAG para el tráfico de drogas.



“Volantillo” es dueño de la embarcación pesquera Mr. Marvin con registro en Roatán. Esta embarcación se encuentra con permiso temporal de pesca de pepino de mar.



Tiene problemas porque las autoridades de este país les acusan de haber encontrado una cantidad de 17 fardos de cocaína, los cuales hallaron flotando y no entregaron a la autoridad.

