Corte Interamericana condena a Honduras por violar derechos humanos a buzos misquitos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) determinó condenar a Honduras por la violación a los derechos humanos de 42 víctimas misquitas, quienes sufrieron accidentes de buceo mientras trabajaban para empresas privadas dedicadas a la pesca.

La sentencia publicada este jueves indicó que "el Estado de Honduras es responsable por la violación a los derechos a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales, los derechos del niño, la protección judicial, al trabajo y sus condiciones justas". También enfatizó sobre la obligación de los Estados de regular, supervisar y fiscalizar la práctica de actividades peligrosas que impliquen riesgos significativos para los derechos humanos, por lo que dictó una sentencia con varias estipulaciones a proceder.

En suma, la Corte descubrió que las víctimas se encontraban inmersas en patrones de

discriminación estructural e interseccional, pues eran personas pertenecientes a un pueblo

indígena casi olvidado con situaciones precarias y que no tenían ninguna alternativa más que aceptar un trabajo peligroso como el buceo a profundidad sin las medidas apropiadas.

En consecuencia, el Tribunal concluyó que se violó el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación, previsto en los artículos 24 y 1.1 de la Convención Americana, por lo que se determinaron varios acuerdos amistosos entre ambas partes.

Acuerdo amistoso

Algunas de las medidas otorgadas por la Corte son que el Estado deberá brindar atención médica y psicológica integral y especializada a las víctimas y sus familiares, incluyendo tratamientos de rehabilitación; proporcionar becas educativas a las hijas e hijos y/o nietas y nietos de las víctimas; elaborar y difundir un documental televisivo; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, de desagravio y de compromiso de no repetición; publicar y difundir la sentencia; incorporar a los buzos misquitos y sus familias a los programas sociales.

Asimismo, otros de los acuerdos son fortalecer el sistema de salud en la Mosquitia; realizar medidas tendientes a garantizar una adecuada regulación, fiscalización y supervisión de las empresas pesqueras industriales; adoptar medidas estructurales para garantizar el acceso a la justicia; pagar las cantidades fijadas por daño material e inmaterial.

"La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la

Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la

Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia", señaló el comunicado.

Los hechos

El caso retumbó allá por 2003, cuando los misquitos realizaban sus labores a la profundidad del mar y sufrieron enfermedades como el síndrome de descompresión, entre otras. Al menos siete buzos misquitos fallecieron a causa del incendio de la embarcación en que viajaban, provocada por la explosión de un tanque de butano; y un menor de edad identificado como Licar Méndez Gutiérrez fue abandonado en un cayuco por el dueño de la embarcación.

El Tribunal advirtió que, para el año 2003, había una población aproximada de 40,000 miskitos, la cual se halla en su mayoría en la zona rural del departamento de Gracias a Dios, en Honduras. Este departamento mantiene altos índices de pobreza, analfabetismo, desempleo, desnutrición crónica, falta de servicio sanitario y de energía, falta de fuentes de agua y saneamiento, entre otros aspectos.

Cabe mencionar que la pesca por buceo a profundidad, cuando no es realizada con las medidas adecuadas, puede producir accidentes como ahogamiento, aerombolia, inflamación en exceso de los pulmones, enfermedad por descompresión, hipotermia, barotrauma e intoxicación por monóxido de carbono.

La mayoría de los accidentes por buceo son prevenibles cuando la persona cuenta con condiciones físicas y el equipo adecuado para realizar dicha actividad. Sin embargo, las compañías pesqueras que contratan el trabajo de los misquitos, no cuentan con las normas mínimas necesarias para trabajar en la pesca por buceo, no existen contratos que respalden la relación laboral, no se facilita el equipo adecuado para realizar esta actividad, ni se realiza el trabajo en condiciones de higiene, por lo que los buzos carecen de condiciones adecuadas de seguridad.

#Sentencia del Caso de los Buzos Miskitos Vs. Honduras ??. Corte Interamericana dicta Sentencia y valora Acuerdo de Solución Amistosa.



??‍?Más información aquí: https://t.co/xZotyQSyuJ#ProtegiendoDerechos pic.twitter.com/2ICcJql1c3 — Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) October 14, 2021

