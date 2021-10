Hondureños acuden masivamente por su DNI a pocas horas de su entrada en vigencia oficial

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Como en tantas cosas que suceden en el país, miles de hondureños comenzaron la carrera contra reloj en el último minuto para poder reclamar su Documento Nacional de Identificación (DNI).



Hasta ahora se mantiene la decisión de que la la vieja tarjeta de identidad pierde su vigencia a las 12:00 de la noche del viernes 15 de octubre.





Sin embargo, se prevé que hoy en horas de la tarde, en la sesión ordinaria del Congreso Nacional, los parlamentarios puedan aprobar una extensión de la vigencia que podría ser hasta de 30 días.

La empresa privada informó en su debido momento que llegada esa fecha, trámites bancarios, legales, entre otros, no se podrían realizar si el ciudadano no contaba con el nuevo DNI.



Por tal razón, este jueves, las filas de personas fueron interminables, principalmente en las grandes ciudades del país donde se concentran los grupos poblacionales más significativos, intentando reclamar el documento.



Eduardo Facussé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), en torno al tema, dijo que "hay que reconocer que han habido impasses en el proceso de entrega de la nueva identidad, yo creo que no es ningún daño darles 30 días más a los ciudadanos para que puedan seguir usando su tarjeta anterior para hacer los trámites bancarios y en los comercios".

El empresario manifestó que "yo hago un llamado para que todos los ciudadanos que estén pendientes de recibir este documento, que redoblen sus esfuerzos para acudir (a los centros de entrega) y recoger este documento".



Este mismo jueves en horas de la tarde se sabrá si el Congreso Nacional aprobó o no la extensión de la vigencia de la anterior cédula.