"Jamás había visto tanta torpeza": Suyapa Figueroa tras alianza de la oposición

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Lo que pareciera ser indignación y mucha molestia, fue lo que provocó la sorpresiva alianza política entre Salvador Nasralla y Xiomara Castro, en la candidata a diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Suyapa Figueroa Eguigurems.

Luego de que este miércoles el reconocido presentador de televisión cediera su candidatura presidencial al Partido Libertad y Refundación (Libre), en busca de ganar al partido gobernante en las próximas elecciones generales, la profesional de la salud admitió que había tomado una mala elección para incursionar por primera vez en la política hondureña.

Respecto a la denominada "Alianza con el Pueblo", expresó que "yo mejor no opino, porque cuando opino soy dura en mis señalamientos y mejor me muerdo la lengua y me quedo callada"; palabras que dejaron entrever su desaprobación a la unidad recién conformada por la oposición.

"Jamás había visto tanta torpeza y sí me da mucho pesar haber escogido tan mal para mi primera participación política, porque jamás he querido participar... Siento mucho lo que pasa, pero ahí es cuando no se tienen tampoco liderazgos fuertes. Ni modo, en este país es difícil todo", manifestó la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH).



Asimismo, vaticinó que Honduras seguirá siendo un país plagado por la corrupción y deshonestidad. "Está completamente enfermo. Es un cáncer lo que tenemos.Tenemos nada más nuestra propia pobreza de valores mentales y de todo tipo", externó la profesional.

"Si decidí participar fue para hacer un cambio, pero este país no va a cambiar, no va a mejorar, seguirá siendo una pocilga porque hemos hecho de él eso", agregó.



Es preciso mencionar que, como parte de los acuerdos pactados, Nasralla deberá ser incluido en la fórmula de Castro como primer designado presidencial, el segundo será Renato Florentino y en la tercera plaza figurará Doris Gutiérrez, de parte del Pinu. Los partidos tendrán que solicitar, dentro de los plazos correspondientes, este cambio de planilla al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Salvador Nasralla renunció a su candidatura presidencial para sumarse a Xiomara Castro y sellar la denominada Alianza con el Pueblo para las próximas elecciones del 28 de noviembre



