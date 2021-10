Variante delta obligó a varios países a aplicar una tercera vacuna

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Andrea ha consumido prednisona, un esteroide, desde los siete años a consecuencia de padecer asma casi toda su vida, una enfermedad que daña severamente los pulmones.



Las crisis asmáticas por las que ha pasado la han obligado a tomar una pastilla diaria de prednisona para evitar inflamación en sus pulmones, un fármaco que, según especialistas, daña el sistema inmunológico, lo que reduce la fuerza del organismo para enfrentar otras enfermedades que pueden ser débiles pero pueden terminar complicando al paciente.

Con la aparición del SARS-CoV-2, Andrea, de 30 años, fue parte del selecto grupo en recibir las dos vacunas a finales de mayo de este año en Honduras.



Pero su medicación contra el asma mantiene debilitado su sistema inmunitario, por lo que debe recibir una tercera dosis a seis meses de haber completado la pauta para evitar que el coronavirus haga estragos en ella en caso de enfermarse.



Como Andrea, en el mundo existen centenas de millones de casos similares y, debido a la variante delta, tan contagiosa como la varicela, más el repunte de infecciones, varias naciones han comenzado a aplicar la tercera dosis del inoculante contra el coronavirus, así como un refuerzo.

Las más poderosas

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus encontró que 16 países son los que ha comenzado la aplicación de la tercera dosis con dos grupos objetivos: personal sanitario en primera línea de asistencia y a los individuos que tienen débil el sistema inmune debido a los medicamentos que usan para regular las enfermedades que padecen.



En las Américas, Estados Unidos, República Dominicana, Chile, Uruguay y El Salvador son los que están aplicando un tercer inoculante, mientras que en Europa son Alemania, Hungría, Francia, España y Reino Unido.



Además, Rusia, que colinda con Europa y Asia, está con el proceso, al igual que China y Bahréin.



Una campaña exitosa de vacunación no es garantía suficiente para que la gente no se siga contagiando de covid-19. Así quedó demostrado en varios países del mundo.



Luego de haber logrado vacunar a más de la mitad de su población de nueve millones de habitantes, el aumento de contagios por coronavirus, asociado a la variante delta ha obligado a las autoridades en Israel a restablecer el uso de mascarilla en espacios públicos cerrados (desde el pasado 25 de junio), después de retirar recientemente su obligatoriedad, el 18 de abril anterior.

Desde el lunes 21 de junio al jueves 25 se registraron en Israel más de 100 nuevos casos diarios.



Un mes después, el 28 de julio, tras el aumento de contagios en Estados Unidos debido también a la variante delta, se ordenó el uso de mascarillas en lugares cerrados para protegerse de la nueva cepa del virus.



En mayo, los casos de personas afectadas por el covid-19 disminuían considerablemente y el presidente Joe Biden establecía la fecha del 4 de julio (Día de la Independencia) para volver, todo lo que se pudiera, a la normalidad anterior a la pandemia.



No obstante, Estados Unidos no cumplió el objetivo que se había planteado el presidente de llegar a ese día con el 70% de su población adulta con al menos una dosis de la vacuna.



Tan solo el lunes 26 de julio hubo 89,418 nuevos contagios, según la Universidad Johns Hopkins, un número similar al que se daba hace cinco meses.



En otros países, la llegada del verano dejó una falsa sensación de seguridad para muchos viajeros que empezaron a realizar actividades de ocio sin protección.



En consecuencia, se han registrado megabrotes, como sucedió en España durante una serie de viajes estudiantiles a las islas Baleares a finales de junio.

Tercera o refuerzo

Aunque una tercera dosis o un refuerzo sean términos percibidos como iguales, no significan lo mismo.



Es decir, no toda la población es apta para un tercer pinchazo ni todos para un refuerzo, una situación que puede ser determinante.



Para el infectólogo Carlos Pérez, el refuerzo está destinado para las personas que no tienen problemas de defensas, mientras que una tercera dosis es aplicable a los individuos que tienen alteraciones en su sistema inmune.



El CDC, por su lado, recomendó una tercera dosis en lugar de un refuerzo solamente para las vacunas de Moderna y Pfizer.

“Los estudios clínicos muestran que es mejor una dosis adicional que un refuerzo”, argumentó el médico.



A inicios de octubre, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprobó una tercera dosis de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer/BioNTech para los mayores de 18 años, ante la preocupación de que la protección disminuya tras las dos primeras inyecciones.



“La tercera dosis puede considerarse para personas de 18 años en adelante, al menos seis meses después de la segunda dosis”, anunció la EMA.



Sin embargo, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió moratoria a los países de altos ingresos hasta final de año para la administración del refuerzo de la vacuna, con el fin de asegurar las primeras dosis en países de ingresos bajos.

Honduras también se alista

La Secretaría de Salud iniciará el próximo 25 de octubre la aplicación del refuerzo contra el coronavirus, como objetivo principal, para el personal sanitario del país.



Unos 2,700 elementos, que fueron inoculados en febrero de este año, son los que recibirán el refuerzo, según las proyecciones.



Además, el subsecretario de Salud, Fredy Guillén, explicó que el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) definió que la tercera dosis será para personas inmunodeprimidas por cáncer o con trasplantes renales, por ejemplo.



La tercera dosis también se está considerando aplicar para los adultos mayores de 65 años.



El próximo lunes comenzarán a capacitar al personal sanitario que se encargará de suministrar los refuerzos y las terceras dosis a grupos priorizados.



Especialistas consultados por EL HERALDO Plus consideraron como “incongruente” la aplicación del refuerzo y terceras dosis en función de que en Honduras apenas el 52% de la población meta tiene al menos una inyección contra el coronavirus. El médico Esaú Pineda es de ese criterio.

Pero médicos en primera línea, como Claudia Sánchez, estiman oportuno el refuerzo debido a que “pasamos expuestos al virus y las posibilidades de contagiarse son más grandes porque delta es mucho más contagiosa”.



Mientras 16 naciones del mundo ya están suministrando la tercera vacuna, otras, como Colombia, se perfilan para ese rumbo, y tal parece que el único camino para bajar la curva de enfermos de covid es el cumplimiento de la bioseguridad, no solo las campañas exitosas de cobertura.



Más allá de ser normativas, el uso de mascarilla, el distanciamiento físico y la menor exposición posible son las acciones que, en la medida de lo posible, evitarán que la población se contagie de la enfermedad cuya erradicación, según algunos médicos, es imposible por la mutación del virus.