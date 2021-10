EN VIVO: Honduras pierde 0-1 contra Jamaica y pierde la ilusión de Qatar

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Honduras está perdiendo 1-0 contra Jamaica en el estadio Olimpico de San Pedro Sula.



¡Bienvenidos al Minuto a minuto!





Min 45 | ¡Finaliza el primer tiempo! Honduras está jugando uno de sus peores partidos en la eliminatoria.



Min 38 ¡ Goooool! Jamaica anota el 1-0 contra Honduras. Kemar Roofe silenció el estadio Olímpico Metropolitano.



Min 36 | Tarjeta amarilla para Deiby Flores, el volante estuvo muy cerca de ser expulsado.



Min 31 | Jhonny Leverón es advertido por el árbitro por una falta contra un jamaiquino.



Min 27 | ¡San Buba López! Tercer remate peligroso de Jamaica al arco de Honduras. El arquero hondureño evitó el gol.



Min 25 | Tiro de esquina para Honduras. Alex López lo lanza y su remate no llegó a ningún atacante.



Min 20 | Jamaica a puesto en problemas a la defensa de Honduras. Buba López ha sacado dos remates de gran peligro.



Min 17 | Tiro libre para Jamaica tras falta de Elis.



Min 15 | Buba López sacó un remate con proyección de gol para Jamaica. Tiro de esquina para los caribeños. Junior Flemings puso en apuros al equipo hondureño.



















Min 13 | ¡Si se puede! Así grita la afición en el estadio Olímpico Metrpolotiano.



Min 12 | Alberth Elis aprovechó un error de Jamaica y por poco anota para Honduras.



Min 10 | Honduras todavía no encuentran una jugada clara de gol. Alberth Elis no pudo cabecear un balón en el área de Jamaica.



Min 7 | ¡Bryan Moya sacó un remate y pasó cerca del arquero Andre Blake!.



Min 5 | Jamaica comienza a inquietar al equipo hondureño.



Min 2 | Nuevamente Najar la intentó con Ángel Tejeda. Honduras quiere anotar rápidamente.



Min 1 | Andy Najar la inentó en los primeros minutos.



Min 1 | ¡Inició el partido!



5:59 PM | Se entonaron los himnos de Honduras y Jamaica.



5:49 PM | Poca afición ha llegado al estadio Olímpico de San Pedro Sula.



5: 47 PM | Las selecciones de Honduras y Jamaica realizaron los trabajos precompetitivos. En unos instantes saldrán a la cancha nuevamente.



5: 43 PM | El 11 de Jamaica: Andre Blake, Adrian Marippa, Oniel Fisher, Damion Lowe, Kemar Lawrence, Anthony Grant, Je-vaughnn Watson, Devon Williams, Junior Flemings, Kemar Roofe y Shamar Nicholson. DT: Theodore Whitmore.



5:42 PM | Así sale Honduras: Buba López, Andy Najar, Denil Maldonado, Marcelo Pereira, Johnny Leverón, Deybi Flores, Kervin Arriaga, Alex López, Alberth Elis, Bryan Moya y Ángel Tejeda.



5:41 PM | Honduras ya confirmó su once inicial.

La previa

Al margen de lo que pueda suceder con Fabián Coito en las próximas horas, la Selección de Honduras jugará, quizá, el partido más importante de la octagonal final rumbo al Mundial de Qatar 2022.



Jamaica, rival que se encuentra muy relajado esperando la hora del partido, será el equipo que pondrá a prueba el honor de los jugadores catrachos en la búsqueda de llegar a un nuevo mundial de fútbol.



El partido que iniciará a las 6:05 de la tarde, hora de Honduras, será crucial para determinar la posibilidades de seguir avanzando en la eliminatoria o bien quedar casi eliminados de la justa mundialista.

Posible 11 inicial

Según fuentes cercanas al equipo de Fabián Coito, la H saldría con Luis Buba López; Diego Rodríguez, Denil Maldonado, Marcelo Pereira, Andy Najar; Kervin Arriaga, Deybi Flores, Alex López; Bryan Moya, Alberth Elis y Eddie Hernández.



Mientras que los dirigidos por Theodore Whitmore saldrían con Andre Blake - Alvas Powell, Oniel Fisher, Adrian Mariappa, Kemar Lawrence - Anthony Grant, Bobby Rei, Je-Vaughn Watson - Kemar Roofe, Shamar Nicholson y Junior Flemmings.



Honduras "es un juego muy importante, estamos en una situación complicada, en el fondo de la tabla. Será un partido crucial para ambos", declaró el técnico de los 'reggae boyz' al llegar a San Pedro Sula hace un par de días.



Jamaica llega diezmada al partido por la ausencia de las estrellas de la Premier League como Leon Bailey (Aston Villa), Michal Antonio (West Ham), Ethan Pinock (Brentford) y la segunda división inglesa Daniel Johnson (Preston North) y Liam Moore (Reading).



El duelo será en el estadio Olímpico Metropolitiano a las 6:05 de la tarde. El árbitro será el guatemalteco Brayan López.