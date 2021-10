Adele revela fecha del lanzamiento de su nuevo álbum "30"

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Ya se conocía el título del álbum, "30", pero faltaba la fecha de publicación: será 19 de noviembre, anunció el miércoles la diva del pop, la británica Adele, en las redes sociales.



Un evento muy esperado por sus fans y el mundo de la música ya que su último disco salió hace seis años. El primer single de "30", "Easy on me" se conocerá el viernes.



El título del disco, "30" es una referencia a la edad con el que lo comenzó a componer, hace tres años, en un momento en el que la vida de la intérprete de "Hello" o "Someone like you" no era más que desazones.

“Ciertamente no estaba ni cerca de dónde esperaba estar cuando comencé el álbum hace casi 3 años. En realidad, es todo lo contrario. Confío en la rutina y la constancia para sentirme segura, siempre lo he hecho. Y, sin embargo, allí estaba yo a sabiendas, incluso voluntariamente, ¡arrojándome a un laberinto de absoluto desorden y confusión interior!”, dijo en la publicación en la que compartió la fecha de lanzamiento.



“He aprendido muchas verdades sobre mí en el camino. Me he despojado de muchas capas, pero también me he envuelto en otras nuevas. Siento que finalmente encontré mis sentimientos nuevamente. Me atrevería a decir que nunca me había sentido tan tranquila en mi vida”, agregó.

Además, la cantante agradeció a sus amigos por permanecer a su lado mientras enfrentaba “el período más turbulento de mi vida”. “He reconstruido minuciosamente mi casa y mi corazón desde entonces y este álbum lo narra. El hogar es donde está el corazón”.

Hace poco, esta artista inglesa que vive en Los Ángeles, confesaba a la revista Vogue la redención y catarsis que le dio este nuevo disco.



"Con 30 años mi vida se hundió sin previo aviso", contaba Adele. "Tengo la sensación de que este álbum es primero autodestrucción, y después autoreflexión y autoredención".



También es una respuesta a las muchas preguntas de su hijo Angelo, que pronto tendrá nueve años, al divorcio de sus padres, y la herida que ello generó.



La ganadora de 15 premios Grammy y de un Oscar por la banda sonora de James Bond Skyfall, explicó también que había perdido 45 kilos por su adicción al ejercicio físico. "No se trataba de perder peso, sino de fortalecerme y pasar el máximo tiempo posible cada día lejos de mi celular".



Pero los riesgos siguen ahí. "Tengo que estar lista para ser famosa de nuevo, algo que, como todo el mundo sabe, no me gusta", dijo a Vogue.