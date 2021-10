Amado Guevara: "No existe la posibilidad ni el interés de dirigir a la Selección"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Selección Nacional de Honduras atraviesa un mal momento en la octagonal final de la Concacaf, sumando apenas tres puntos en cinco jornadas y estando al borde de la eliminación rumbo a la Copa del Mundo.



Los malos resultados, más el pobre desempeño de la Bicolor han hecho que la continuidad de Fabián Coito se mantenga en duda, ya que a pesar de conseguir un triunfo ante Jamaica este miércoles podría vivir sus últimas horas como DT de la H.

VEA: Troglio, Vargas y Vázquez: trayectoria y logros de los posibles sustitutos de Coito en la H



Ante todas estas especulaciones han surgido varios nombres para sustituir al uruguayo como entrenador de la escuadra nacional y uno de los que más ha circulado es el de Amado Guevara, excapitán de la Bicolor y todo un referente histórico.



Pero además de su destacada trayectoria como futbolista, el "Lobo" ya tiene una breve experiencia en el área técnica, ya que fue el asistente de Jorge Luis Pinto en el proceso rumbo a Rusia 2018, en donde la Bicolor no logró la clasificación a la justa mundialista al caer en el repechaje contra Australia.

Se descarta como sustituto de Coito

Ante los rumores que lo perfilan como uno de los candidatos para sustituir a Fabián Coito, Amado Guevara dejó claro que no existe esta posibilidad y que tampoco está interesado en tomar las riendas de la Selección o en cualquier otro equipo de Honduras.



"Se ha especulado mucho respecto al tema de que soy opción o que tengo interés en dirihir a la Selección de Honduras. Quiero dejar claro que, en este momento, NO EXISTE la posibilidad ni de dirigir la selección, ni ningún otro equipo en Honduras. Ya he manifestado en reiteradas ocasiones que tengo proyectos personales y labores que cumplir. Agradezco a todos aquellos que me han manifestado su cariño y confianza. Por ahora, seguiré resdiendo en Miami y desde aquí envío todo mi apoyo y mis mejores deseos a para mi querida H", publicó Guevara en su cuenta de Twitter.





De esta manera el excapitán de la H dejó claro que no está interesado en tomar las riendas de la escuadra nacional, retirándose de una lista de posibles reemplazos como Pedro Troglio, Héctor Vargas y Diego Vázquez.

DE INTERÉS: ¿Que variantes presentará Fabián Coito ante Jamaica?

Por conocerse el futuro de Fabián Coito

Lo cierto es que el futuro de Fabián Coito al frente de la Selección de Honduras está por conocerse, ya que el técnico charrúa podría vivir sus últimas horas en el cargo.



Este miércoles la Bicolor se juega la vida contra Jamaica en las eliminatorias mundialistas y después de ese partido la Fenafuth tomará la determinación si continúa Coito o llega un sustituto que puede recomponer el rumbo y lograr la clasificación a Qatar 2022.

LEA TAMBIÉN: Se filtra el posible once de Honduras ante Jamaica