El "Capitán Kirk" de Star Trek vuela al espacio

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- El Capitán Kirk de Hollywood, William Shatner, de 90 años, se lanzó al espacio el miércoles en una convergencia de ciencia ficción y realidad científica, alcanzando la frontera final a bordo de una nave construida por la compañía Blue Origin de Jeff Bezos.



El astro de “Star Trek” (“Viaje a las estrellas”) y tres compañeros de viaje alcanzaron una altitud de unos 106 kilómetros (66 millas) sobre el desierto del oeste de Texas en la cápsula totalmente automatizada y luego se lanzaron en paracaídas de manera segura al suelo del desierto en un vuelo que duró poco más de 10 minutos.



Shatner hizo historia como la persona de mayor edad en el espacio, eclipsando el récord anterior — establecido por un pasajero en una excursión similar en una nave espacial Bezos en julio — en ocho años.



“¿Qué les parece eso, chicos? Eso fue diferente a todo lo que describieron”, dijo el actor mientras la cápsula descendía bajo brillantes paracaídas azul y rojo.



Los fanáticos de la ciencia ficción se deleitaron con la oportunidad de ver al hombre más conocido como el incondicional Capitán James T. Kirk de la nave estelar Enterprise ir audazmente a donde ninguna estrella de la televisión estadounidense había ido antes.



“Es un momento como para pellizcarse”, dijo la comentarista del lanzamiento de Blue Origin, Jacki Cortese, antes del despegue. Agregó que, como muchos, se sintió atraída por el negocio espacial gracias a programas como “Star Trek”.



Shatner dijo antes de la cuenta regresiva que planeaba pasar sus aproximadamente tres minutos de ingravidez mirando hacia la Tierra, con la nariz pegada a las ventanas de la cápsula.

“Lo único que no quiero ver es un pequeño duendecillo mirándome”, bromeó, haciendo referencia a la trama de su episodio de “The Twilight Zone” (“La dimensión desconocida”) de 1963 “Nightmare at 20,000 Feet” (“Pesadilla a 20.000 pies”).



Bezos es un gran fan de “Star Trek”. El fundador de Amazon tuvo un cameo como extraterrestre en una de las últimas películas de la serie y Shatner viajó gratis como invitado.



El despegue le dio un atractivo invaluable a la compañía espacial de Bezos al abarcar a los baby boomers, seguidores de celebridades y entusiastas del espacio. Shatner protagonizó la serie original de televisión de 1966 a 1969, cuando Estados Unidos competía para llegar a la luna, y luego apareció en varias películas de “Star Trek”.



El propio Bezos llevó a los cuatro tripulantes hasta la plataforma y cerró la escotilla después de que abordaron el cohete de más de 18 metros (60 pies). Un jubiloso Bezos estaba allí para recibirlos cuando la cápsula regresó, gritando: ”¡WHOOOO!”



“Hola, astronautas. ¡Bienvenidos a la Tierra!”, dijo Bezos mientras abría la escotilla y recibía a Shatner con un abrazo.



La cápsula, New Shepard, lleva el nombre del primer estadounidense en el espacio, Alan Shepard.



El vuelo se produce mientras la industria del turismo espacial finalmente está despegando, con pasajeros a bordo de naves construidas y operadas por algunos de los hombres más ricos del mundo.



Richard Branson de Virgin Galactic abrió el camino al viajar al espacio en su propia nave espacial en julio, seguido por Bezos nueve días después en el primer vuelo de Blue Origin tripulado. SpaceX de Elon Musk realizó su primer viaje privado a mediados de septiembre, aunque sin Musk a bordo.



La semana pasada, los rusos enviaron a una actriz y un director de cine a la Estación Espacial Internacional para un proyecto cinematográfico.



“Estamos sólo al comienzo, pero qué milagroso es ese comienzo. Qué extraordinario es ser parte de ese comienzo”, dijo Shatner en un video de Blue Origin publicado en la víspera de su vuelo.



Shatner se unió a Audrey Powers, una vicepresidenta de Blue Origin y excontroladora de vuelo de la estación espacial de la NASA, y dos clientes pagos: Chris Boshuizen, un exingeniero de la NASA que cofundó una empresa de satélites, y Glen de Vries, de una empresa de software 3D. Blue Origin no quiso divulgar el costo de sus boletos.



El actor aprovechó su vuelo para reírse la semana pasada en la Comic Con de Nueva York. Dijo que Blue Origin le informó que sería el hombre más viejo en el espacio.



“No quiero ser conocido como el hombre más viejo en el espacio. ¡Soy el maldito capitán Kirk!”, exclamó. Luego balbuceó actuando como si estuviera en pánico: “Capitán Kirk, yendo a donde nadie... ¿Voy a qué? ¿A dónde voy?”



Confesó: “Soy el Capitán Kirk y estoy aterrorizado”.



Bromas aparte, Blue Origin dijo que Shatner y el resto de la tripulación cumplían con todos los requisitos médicos y físicos, incluida la capacidad de subir y bajar varios tramos de escaleras en la torre de lanzamiento. Los pasajeros están sujetos a casi 6G, o seis veces la fuerza de la gravedad de la Tierra, cuando la cápsula regresa a la Tierra.



El lanzamiento de Shatner al espacio es “la cosa más tremenda que creo haber visto”, dijo Joseph Barra, un barman que llegó desde Los Ángeles para ayudar a atender durante las festividades la semana de lanzamiento de Blue Origin. “William Shatner está poniendo el listón de lo que puede hacer un hombre de 90 años”.