¿Qué obtuvo Sirey Morán por ganar el primer reto de Nuestra Belleza Latina?

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La hondureña Sirey Morán se convirtió el domingo en la ganadora del primer reto del programa Nuestra Belleza Latina (NBL) por lo que recibió un regalo que aseguró "vale oro".



La catracha compartió un mensaje a través de Instagram en el que manifestó su felicidad por haber obtenido el primer lugar en el reto de reportear sobre un incendio del carro del comediante Adal Ramones.



"Súper feliz, feliz y agradecida con Dios. La verdad que no fue nada fácil ni para mí, ni para mis compañeras, pero se logró el objetivo", comentó Morán con evidente alegría.



Asimismo, reveló que por ganar el reto se le permitió obtener su teléfono por 30 minutos.

"La gente dirá en casita eso no es nada porque lo tienen 24/7. Nosotras no tenemos el teléfono desde el día que llegamos a la mansión, quizá un poco antes y pues es difícil no saber lo que la gente está pensando o están escribiendo. No poder hablar con nuestras familias", afirmó.



Agregó: "Así que media hora vale oro", dijo con un gran sonrisa en su rostro.

Sirey logró, en el segundo programa, entrar a la mansión de Nuestra Belleza Latina.



En el tercer programa, Sirey también vistió un traje que era muy significativo para los hondureños, pues con el color intentó representar los océanos que bañan el territorio hondureño.