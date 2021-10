Certificación de Palmerola será hasta que esté terminado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La promesa era que el aeropuerto internacional de Palmerola, Comayagua, nacería certificado, no obstante, este proceso no se puede culminar mientras no esté completa la construcción de la terminal.



Las autoridades de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) hacen su trabajo, pero no pueden avanzar mientras el concedente y el concesionario no terminen las obras al cien por ciento.



Los ejecutivos de Palmerola International Airports (PIA) afirmaron que la estructura tiene un avance de un 95 por ciento, pero esta cifra es incierta por la cantidad de obras que faltan.



Un informe del consorcio Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. (Cinsa), de nacionalidad hondureña, y de las firmas Felipe Ochoa y Asociados S.C. (FOA Consultores) y FOA Ingeniería y Servicios S. de R. L. de C.V. (FIS), ambas de nacionalidad mexicana, establece que hasta agosto no lograron obtener un cronograma actualizado de los trabajos que se hacen en la terminal que sustituirá a Toncontín.

Autoridades de la AHAC informaron a EL HERALDO Plus que equipos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (Cocesna) están en el país supervisando el proceso, pero no se puede otorgar en este momento una certificación.



Detallaron que el acompañamiento de la OACI ha sido permanente y las fases de certificación ya iniciaron.



“La certificación va naciendo de la mano con la construcción, equipamiento, supervisión y migración”, es decir, hasta que el concesionario y el concedente terminen las obras, que se prevé que sea en marzo del 2021, se podrá completar la certificación.



El próximo viernes 15 de octubre se inaugura el aeropuerto y comienza el proceso de transición, durante ese tiempo la AHAC, con equipos de la OACI y de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), comienza con las evaluaciones para garantizar la seguridad operacional.



La certificación consiste en cinco fases. La primera es la presolicitud de certificado de aeródromo; la segunda, la solicitud formal de certificado de aeródromo; la tercera consiste en el análisis de la documentación, evaluación de los manuales del aeródromo y documentación pertinente.

Donde hay problemas es a partir de la fase cuatro, que demanda una demostración e inspección y evaluación de las instalaciones y equipos de todo aeródromo.



El siguiente paso es el otorgamiento del certificado, pero ya debe estar todo terminado y funcionando al cien por ciento.



De este trabajo se encarga la AHAC con su equipo de expertos, no obstante la construcción de la terminal aérea tiene muchos retrasos y hay muchos aspectos que no se pueden evaluar.



El concesionario sigue con el proceso de construcción de los accesos a la terminal, instalación de equipos, detalles de funcionamiento y capacitación de personal.



Atrasado, pero siguen las labores de construcción de la torre de control, la terminal de carga y muchas otras obras complementarias.

Proceso

Las autoridades detallaron a EL HERALDO Plus que el 15 de octubre se marca la fecha del inicio de la transición para la operación de Palmerola.



Resaltaron que por el momento no hay país en América Latina que en plena pandemia esté construyendo un aeropuerto y es un reto que van superando en el camino.



Afirmaron que las operaciones de la terminal iniciarán de forma segura y con mejores condiciones que las que tiene Toncontín en la actualidad.



No obstante, la certificación es para elevar la confianza del aeropuerto.



Hay países con gran cantidad de aeropuertos internacionales, con dinámicas aéreas comerciales, que no están certificados y están funcionando al máximo, así como lo estaba haciendo Toncontín, justificaron en la AHAC.



Para avanzar con esta labor, hace tres semanas estuvo a solicitud de la AHAC un especialista de la OACI de la regional de México para inspección y vigilancia del cumplimiento de las normativas internacionales de la aviación civil en Palmerola.

Según la AHAC, la terminal de Palmerola contará con dos torres de control, una de respaldo y la oficial, que estará lista hasta el próximo año.



La torre de respaldo es una edificación nueva que brindará funcionamiento permanente, pero no es la que utiliza la base Enrique Soto Cano o la Escuela Nacional de Aviación.



Esta es una torre nueva de la AHAC y se ubica al otro extremo de la pista, la cual está equipada para el inicio de las operaciones de Palmerola.



Israel Navarro, exdirector de la AHAC, explicó a EL HERALDO Plus que el nuevo aeropuerto puede iniciar con una autorización especial de Aeronáutica Civil.



Para garantizar que la obra cumpla con las exigencias de seguridad aeroportuaria, durante la construcción hay técnicos, como el de navegación aérea y los ingenieros aeronáuticos.



Indicó que quien da la certificación es la AHAC, mientras que la OACI viene después a hacer una auditoría a todas las terminales aéreas comerciales del país.



Ellos van a revisar Palmerola, si encuentran algo malo se lo comunican a la AHAC y al operador para que hagan las correcciones necesarias, pero esto no significa que van a cerrar las operaciones.

Detalló que para certificar un aeropuerto se debe verificar el estado de la pista, el acomodamiento del pasajero en el área de espera, el estacionamiento vehicular, los sistemas de navegación, el funcionamiento de la estación de bomberos y otros puntos.



Cuando llega la OACI vienen certificadores de cada área como: navegación aérea, estructura de la terminal, estacionamiento, acomodamiento, expertos en pista y muchos otros.



En ese sentido, el aeropuerto operará sin problemas e “irá en vías de certificación, porque desde el momento que le da la autorización Aeronáutica es porque ya ha avanzado en las primeras de las cinco fases”.



Consideró que la ventaja de Palmerola es que va a operar 24 horas, que recibirá aviones A,B,C y D, es decir de gran calado, porque las aproximaciones son fáciles para entrar y no se ocuparán pilotos certificados como en Toncontín.



Peter Fleming, director de la División de Aeropuertos del Grupo EMCO, explicó que este aeropuerto nace de cero y, después del 15 de octubre, la AHAC y las líneas aéreas podrán validar que todo funciona.



Entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre, las autoridades aeronáuticas junto con las líneas aéreas verificarán que funcionan los sistema de check-in, de rayos X, de manejo de equipaje, de las puertas de embarque y todo el sistema de operación del aeropuerto.



El tránsito internacional de pasajeros de Toncontín en el 2019, antes de la pandemia, era de 476,852 por año, pero la pandemia provocó que bajaran a 97,153 al cierre de mayo de 2021.

+Unas 45 curvas y dos largas rectas separan Palmerola de Tegucigalpa