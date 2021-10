Hay libre circulación para hondureños que presenten su carnet de vacunación  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Ante la incertidumbre de algunos sectores sobre la vigencia del toque de queda, EL HERALDO consultó sobre si se mantiene o no la restricción de circulación.



Alejandra Flores, encargada de Comunicaciones de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), afirmó que “no se emitirá nuevo comunicado. El que se publicó el 1 de octubre ya establece la suspensión del toque de queda”.



En este comunicado se establece que las personas pueden circular después de las 10:00 PM, siempre y cuando porten su carnet de vacunación.



Por su parte, Rebeca Martínez, portavoz de la Secretaría de Seguridad, explicó que desde la aprobación de esta determinación, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), dependencia de Copeco, tomó el liderazgo de las medidas contempladas en esos decretos y su comunicación oficial, es decir que la Policía Nacional solo dará cumplimiento a las mismas.

Consultada sobre los operativos nocturnos que encabezan los uniformados, Martínez indicó que obedecen a una estrategia preventiva, “a diario la Policía Nacional realiza estas acciones y le recuerda al ciudadano cuán importante es vacunarse”, agregó.



Sin embargo, no solicitan el carnet de vacunación a la población porque “los policías no han sido capacitados sobre la validez de los sellos”, aseguró la representante de Seguridad.



Mientras que para las autoridades de la Región Metropolitana de Salud (RMS) no es el momento oportuno para suspender el toque de queda, contrario a ello, se deben aplicar medidas más estrictas debido a que recién finalizó un asueto largo como la Semana Morazánica.



“La única forma de poder exigir al pueblo que se vacune es solicitando el carnet, pero el gobierno debería emitir una ley que obligue a todo mayor de 12 años a presentar el carnet en cualquier establecimiento público”, consideró Harry Book, jefe de la RMS.



Mientras que Samuel Santos, vicepresidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), recomendó más que solicitar el carnet, fortalecer el sistema sanitario.

Acato a la medida

En tanto los dueños de establecimientos capitalinos han mostrado un grado de compromiso con la nueva medida y es que según recientes reportes de la Policía Nacional y Juzgado Municipal, no se ha citado a ningún propietario de negocio por no solicitar el carnet de vacunación a sus clientes.



“Como quitaron el toque de queda no estamos citando, pero en los operativos que realizamos notamos que quien no presenta el carnet no ingresa a negocios”, dijo Saúl Vásquez, jefe de operaciones del Juzgado Municipal.

Esa versión la ratificó Kenneth Rivera, presidente de la Asociación Gastronómica de Honduras, al asegurar que los 250 establecimientos del Distrito Central que se aglutinan en la asociación no permiten el ingreso -después de las 10:00 PM- a quienes no presenten su carnet de vacunación, no obstante, aseguró que la mayoría de negocios se han quedado con el horario de antes del 1 de octubre. Asimismo, Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), se mostró a favor de la suspensión del toque de queda.